Girish Mahajan : ठाकरे ब्रॅन्ड नामशेष झाला, आगामी निवडणुकीत बॅन्ड वाजणार; गिरीश महाजन यांची घणाघाती टीका

नाशिक: शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हे खरे ब्रॅन्ड होते. आताचा ठाकरे ब्रॅन्ड हा काँग्रेसबरोबर हिरवे झेंडे मिरवत असून, तो नामशेष झाला आहे. आगामी निवडणुकांमध्ये ठाकरे ब्रॅन्ड चालणार की बॅन्ड वाजणार हे स्पष्ट होईल, अशी टीका जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी ठाकरे बंधूंवर केली..कोरोनातील भ्रष्टाचारावर बोट ठेवताना मुंबईत महायुतीचाच महापौर होणार, असा दावा त्यांनी केला. मीनाताई ठाकरे यांच्या पुतळ्याच्या विटंबनेबाबत बोलताना ही घटना चुकीची आहे. पोलिस या घटनेमागील व्यक्तीचा शोध घेतील. सर्वांनी शांतता राखावी, असे आवाहनही त्यांनी केले..मंत्री महाजन यांच्या हस्ते बुधवारी (ता. १७) महसूल सेवा पंधरवड्याचे उद्घाटन झाले. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बेस्ट निवडणुकीत ठाकरे ब्रॅन्डचा बॅन्ड वाजला, असे वक्तव्य केले. याबद्दल महाजन यांचे लक्ष वेधले असता त्यांनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे तसेच माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी या ब्रॅन्ड होत्या..पण, याचा अर्थ त्यांच्या पुढील पिढ्या ब्रॅन्ड कशा असतील, असा खोचक प्रश्न महाजन यांनी उपस्थित केला. सध्याचा ठाकरे ब्रॅन्ड काँग्रेसबरोबर गेला असून, हिरवे झेंडे मिरवत असल्याने नामशेष झाला आहे. सोनिया गांधी व राहुल गांधी यांच्यावर टीका करताना गांधी ब्रॅन्ड नामशेष झाला असून, सध्या घराणेशाही उरल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले..मंत्री महाजन म्हणाले, की कोरोना काळात मुख्यमंत्री असताना उद्धव ठाकरे घराच्या बाहेर कधी पडले नाहीत. मुंबई महापालिकेत घोटाळा केला. कोरोनात मृत झालेल्यांच्या टाळूवरील लोणी खाल्ले. भाजपने २०१७ मध्ये मुंबईचे महापौरपद शिवसेनेला दिले. त्यानंतर आमच्याबरोबर विधानसभेत लढले व सत्तेसाठी आमची साथ सोडली, अशी टीकाही महाजन यांनी ठाकरेंवर केली. राज ठाकरे यांच्या व्यंग्यचित्रावर भाष्य करताना महाजन यांनी ते व्यंग्यचित्रकार असून, तो त्यांचा अधिकार असल्याचे सांगितले. सिंहस्थ कुंभमेळ्याची कामे वेळेत पूर्ण होतील, काळजी करू नका, अशी ग्वाही त्यांनी दिली..बोलण्याचा अधिकार नाहीराष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्ष, तसेच शिवसेना ठाकरे व मनसे पक्षाने नाशिकमध्ये आरक्षण, कर्जमाफीसह विविध प्रश्नांवर मोर्चा काढला. या मोर्चाबाबत प्रतिक्रिया देताना महाजन यांनी आरक्षणावर बोलण्याचा तुम्हाला अधिकार नाही. इतकी वर्षे सत्तेत होता, तेव्हा का आरक्षण दिले नाही? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेले आरक्षणही तुम्हाला अडीच वर्षांत टिकविता आले नाही, अशी घणाघाती टीका केली..Devendra Fadnavis : साधू-महंतांची नाराजी दूर करणार का? मुख्यमंत्र्यांच्या नाशिक दौऱ्याकडे लक्ष.सरकारने जरांगेंना सर्व काही दिलेमराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी दसऱ्यानंतर भूमिका स्पष्ट करणार असल्याचे घोषित केले. मंत्री महाजन यांना याबाबत विचारले असता, राज्य सरकारने जरांगे-पाटील यांना जे हवे ते सर्व दिले. त्यामुळे जरांगे-पाटील यांनी विजयाचा गुलाल उधळला. पण, याबाबत आता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहेत. न्यायालय निकाल देईल, असे मत महाजन यांनी व्यक्त केले. मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही, अशी भूमिका स्पष्ट केल्याचे त्यांनी सांगितले.