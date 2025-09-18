नाशिक

Girish Mahajan : ठाकरे ब्रॅन्ड नामशेष झाला, आगामी निवडणुकीत बॅन्ड वाजणार; गिरीश महाजन यांची घणाघाती टीका

Girish Mahajan Critiques Current Thackeray Brand : आगामी निवडणुकांमध्ये ठाकरे ब्रॅन्ड चालणार की बॅन्ड वाजणार हे स्पष्ट होईल, अशी टीका जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी ठाकरे बंधूंवर केली.
नाशिक: शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हे खरे ब्रॅन्ड होते. आताचा ठाकरे ब्रॅन्ड हा काँग्रेसबरोबर हिरवे झेंडे मिरवत असून, तो नामशेष झाला आहे. आगामी निवडणुकांमध्ये ठाकरे ब्रॅन्ड चालणार की बॅन्ड वाजणार हे स्पष्ट होईल, अशी टीका जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी ठाकरे बंधूंवर केली.

