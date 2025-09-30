नाशिक

Girish Mahajan : ओला दुष्काळ जाहीर नाही, पण तेवढीच मदत; गिरीश महाजन यांची नाशिकमध्ये घोषणा

Flood Damage in Nashik: Government Response : जलसंपदा तथा आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी नाशिकमध्ये गोदावरी नदीला आलेल्या पुराची पाहणी केल्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी राज्यात ओल्या दुष्काळाएवढी मदत शेतकऱ्यांना देण्याची ग्वाही दिली.
नाशिक: राज्यात अवकाळी पावसामुळे शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. अशावेळी सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे. ओला दुष्काळ जाहीर नाही, परंतु ओल्या दुष्काळा एवढीच मदत शेतकऱ्यांना केली जाणार आहे. यासंदर्भात एक-दोन दिवसात निर्णय घेतला जाईल अशी माहिती जलसंपदा तथा आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी नाशिकमध्ये दिली. राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या मदतासाठी आहेच, परंतु सामाजिक दायित्वाच्या भावनेतून कंपन्या व स्वयंसेवी संस्थांनीदेखील पुढे यावे असे आवाहन महाजन यांनी केले.

