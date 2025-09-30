Girish Mahajan : ओला दुष्काळ जाहीर नाही, पण तेवढीच मदत; गिरीश महाजन यांची नाशिकमध्ये घोषणा

नाशिक: राज्यात अवकाळी पावसामुळे शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. अशावेळी सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे. ओला दुष्काळ जाहीर नाही, परंतु ओल्या दुष्काळा एवढीच मदत शेतकऱ्यांना केली जाणार आहे. यासंदर्भात एक-दोन दिवसात निर्णय घेतला जाईल अशी माहिती जलसंपदा तथा आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी नाशिकमध्ये दिली. राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या मदतासाठी आहेच, परंतु सामाजिक दायित्वाच्या भावनेतून कंपन्या व स्वयंसेवी संस्थांनीदेखील पुढे यावे असे आवाहन महाजन यांनी केले..जिल्ह्यासह राज्यभरात चार दिवसांपासून परतीच्या पावसाने धुमाकूळ घातला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्र्यांना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यापार्श्वभूमीवर मंत्री महाजन यांनी सोमवारी (ता. २९) नाशिकमध्ये पाहणी केली. गोदावरी नदीला आलेल्या पुराची पाहणी देखील केली, त्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला..ते म्हणाले,‘ अतिवृष्टीग्रस्त भागाची पाहणी मी करत आहे. यात शेतीचे मोठे नुकसान झाल्याचे दिसते. जिल्हा प्रशासन चोवीस ॲलर्ट मोडमध्ये आहे. मदत पोहोचवली जात आहे. सूचनांचे पालन होत असल्याने मोठी जीवितहानी झाली नाही. राज्यात मोठ्या प्रमाणात परतीच्या पावसाने नुकसान झाले आहे. नुकसानीचे पंचनामे केले जात आहेत. नुकसानग्रस्तांना सरकार मदत करणार आहे. ज्यांच्या जनावरांची नोंद झाली नाही तेथेही प्रतिष्ठित लोकांनी सांगितले तरी त्यांना मदत केली जाणार आहे..मेळाव्याचा खर्च पूरग्रस्तांना द्यापूरग्रस्तांना मदत मिळत नसल्याने माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडून सरकारवर टीका केली जात आहे. त्यावर बोलताना महाजन यांनी आरोप करण्याऐवजी दसरा मेळावा रद्द करावा व मेळाव्याचे पैसे पूरग्रस्तांना द्यावे. उद्धव ठाकरे पूरस्थिती बघण्यासाठी आले, तेथे रेड कार्पेट टाकण्यात आले होते. त्यासंदर्भातील व्हीडीओ असल्याचा दावा केला. निवडणुकीत एकत्र लढण्यापूर्वी महापौर कोणाचा हे मनसे व शिवसेना उबाठाने ठरविण्याचे आवाहनही त्यांनी केले..Crop Damage in Sangli : सांगली जिल्ह्यातील पिकांचा पंचनामा पूर्ण, शेतकरी ३ वर्षे मागे पडतील, ५१ हजार हेक्टर शेती बाधित.नाशिकच्या गुन्हेगारीवर बैठकशांत असलेल्या नाशिक शहरात गेल्या काही दिवसात गुन्हेगारीच्या घटना घडल्याचा संदर्भ देत महाजन यांनी शहरातील गुन्हेगारी संदर्भात वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांची बैठक घेणार असल्याचे सांगितले. नाशिकसह इतर ठिकाणी कॉल सेंटरवर पडलेल्या छाप्यासंदर्भात चौकशी सुरू आहे. यंदाच्या कुंभमेळ्यात गर्दी होणार असल्याने गर्दी नियंत्रणासाठी रामतिर्थावरील वस्रांतरगृह पाडणे गरजेचे असल्याचे ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.