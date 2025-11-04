Girish Mahajan : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका महायुती म्हणूनच! भाजप प्रवेशाचा हेतू घटकपक्षांना शह देणे नाही: गिरीश महाजन

नाशिक: आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका महायुती म्हणूनच लढण्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण हे आग्रही आहेत. दिल्लीतूनही तसे स्पष्ट आदेश आहेत. निवडणुका जिंकण्यासाठी भाजपमध्ये सुरू असलेल्या प्रवेशामागे महायुतीतील घटकपक्षांना शह देण्याचा कोणताही हेतू नाही, उलट यामुळे महायुतीच बळकट होईल, अशी माहिती जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली..भाजपमध्ये प्रवेशाच्या पार्श्वभूमीवर जलसंपदामंत्री महाजन नाशिकमध्ये माध्यमांशी संवाद साधत होते. ते म्हणाले, की ग्रामीण भागातील प्रवेशाचा महायुतीला फायदा होईल. आमचा विचार मान्य असल्यानेच त्यांना भाजपकडून प्रवेश दिला जात आहे. प्रवेशामुळे महायुती बळकट होईल. महायुतीच्या घटक पक्षांमध्ये कोणतेही वाद नाहीत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये महायुतीला प्राथमिकता आहे. जिथे युती करणे शक्य नसेल किंवा वाद असतील, तिथेच मैत्रीपूर्ण लढती होतील. राष्ट्रवादी काँग्रेस किंवा शिवसेना यांना शह देण्याचा आमचा हेतू नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले..मतदारयाद्यांमधील चुका दुरुस्त केल्याच पाहिजेतमतदार याद्यांमध्ये दुबार व बोगस नावे असतील, तर त्या चुका दुरुस्त केल्याच पाहिजेत, अशी भूमिका महाजन यांनी मांडली. विरोधकांकडून भाजपवर याद्या शुद्धीकरणास विरोध असल्याचा जो आरोप केला जात आहे, तो खोटा आहे. पराभव झाल्याने काहीतरी कारण सांगितले जाते, त्याचाच हा भाग आहे. ‘लोकसभेत याद्या शुद्ध होत्या का?’ असा सवाल त्यांनी विरोधकांना केला. विरोधक ‘फेक नरेटिव्ह’ सेट करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप महाजन यांनी केला..‘वंदे मातरम्’ला विरोध अनाठायी‘वंदे मातरम्’ या राष्ट्रगीताला विरोध करण्याचे कोणतेही कारण नाही. देशाला स्वातंत्र्य या गीतानेच मिळाले आहे. त्याचा धर्माशी कोणताही संबंध नसून, त्याला सक्ती करण्यास हरकत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..बिनधास्त तक्रारी कराकुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिकमध्ये कायदा-सुव्यवस्थेसाठी साफसफाई मोहीम राबविण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार पोलिस आयुक्त गुन्हेगारांवर कारवाई करीत आहेत. रिक्षावाले, अतिक्रमण मोहीम, जमिनी हडपण्याचे उद्योग सुरू आहेत. व्याजाचा धंदा करून सावकारी केली जाते. यापैकी कोणी त्रास देत असेल, तर बिनधास्त तक्रारी करा. पोलिसांनी ऐकले नाही, तर आमच्याकडे तक्रार करा, असे आवाहन महाजन यांनी केले..Solapur Politics: 'भाजप माेहिते-पाटील यांना बालेकिल्ल्यातच घेरणार'; कट्टर विरोधक प्रकाश पाटील यांचा पत्नीसह शुक्रवारी पक्षप्रवेश.. .अनावश्यक खर्च टाळण्याचे आवाहनराज्यात अवकाळी पावसामुळे शेतकरी संकटात असल्याने त्यांना मदतीची आवश्यकता आहे, तसेच लाडक्या बहिणींना निधी देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अनावश्यक खर्च टाळले पाहिजेत. बंगल्यांवर खर्च होत असेल, तर तोही टाळला पाहिजे. मंत्री, आमदार आणि खासदारांनी अनावश्यक खर्च टाळण्याचे आवाहन महाजन यांनी या वेळी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.