Girish Mahajan : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका महायुती म्हणूनच! भाजप प्रवेशाचा हेतू घटकपक्षांना शह देणे नाही: गिरीश महाजन

Mahayuti to Contest Local Elections Together: Girish Mahajan : नाशिक दौऱ्यावर असलेले जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका महायुती म्हणूनच लढणार असल्याचे स्पष्ट केले. यावेळी त्यांनी भाजपमधील प्रवेशांमुळे महायुती अधिक बळकट होईल, असे सांगितले.
नाशिक: आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका महायुती म्हणूनच लढण्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण हे आग्रही आहेत. दिल्लीतूनही तसे स्पष्ट आदेश आहेत. निवडणुका जिंकण्यासाठी भाजपमध्ये सुरू असलेल्या प्रवेशामागे महायुतीतील घटकपक्षांना शह देण्याचा कोणताही हेतू नाही, उलट यामुळे महायुतीच बळकट होईल, अशी माहिती जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली.

Devendra Fadnavis
Bjp
Nashik
maharashtra
NCP
political
election
girish mahajan
Mahayuti
CM Devendra Fadnavis

