Girish Mahajan Explains : ...तर पराभवाचे खापर माझ्यावर फुटले असते, असं का म्हणाले गिरीश महाजन; गोकुळ गितेंच्या माघारीमागे राजकीय गणित

नाशिक : विधान परिषद निवडणुकीत शिवसेनेचे उमेदवार नरेंद्र दराडे यांच्या विरोधात अपक्ष उमेदवारी लढविणाऱ्या गोकुळ गितेंनी माघार घेतल्यामागे राजकीय ओढाताण आणि समजुतीचा भाग असल्याचे कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांनी स्पष्ट (Girish Mahajan on Gokul Gite withdrawal) केले. नरेंद्र दराडे यांच्या उमेदवारीबाबत सुरुवातीला काही नाराजी होती. त्यामुळे माघारीसाठी प्रयत्न करावे लागले. गिते निवडणुकीत कायम राहिले असते, तर पराभवाची जबाबदारी माझ्यावर आली असती, अशी कबुली महाजनांनी पत्रकार परिषदेत दिली. .गिते कुटुंब आणि आमचे कौटुंबिक संबंध आहेत. कुटुंबात फूट पडू नये आणि महायुतीत तेढ निर्माण होऊ नये, यासाठीच हा निर्णय घेतला, असे त्यांनी सांगितले. हा मतदारांवर अविश्वासाचा विषय नाही. बंडखोरी टाळण्यासाठी आणि महायुतीची एकजूट टिकविण्यासाठी प्रयत्न केले..दराडे यांच्या उमेदवारीबाबत असलेला प्रश्न आता सुटला असून, त्यांना निवडून आल्यावर मतदारांशी संपर्क ठेवण्याची समज देण्यात आली आहे. आता महायुतीचे सर्व मते दराडे यांनाच मिळतील आणि कुणीही पाठीत खंजीर खुपसणार नाही, असा दावा त्यांनी केला. जळगावचा प्रश्नही लवकरच निकाली निघेल, असेही ते म्हणाले..Kalyan Buddha Bhoomi : वालधुनीच्या बुद्धभूमीचा वाद अखेर मिटला! आता उभारले जाणार आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे 'महाबोधी संकुल'; मंत्री संजय शिरसाठ यांचा मोठा निर्णय.राजकीय निर्णयात हस्तक्षेप नाहीगोकुळ गिते यांच्या माघारीनंतर गणेश गिते यांनी खंत व्यक्त केली. राजकारणामुळे कुटुंब फुटले आणि गोकुळचा बळी माझ्यामुळे गेला, असे ते म्हणाले. न्यायालयीन प्रकरण आणि निवडणूक हे दोन वेगळे विषय आहेत. मी गोकुळला सांगितले, की आज माझे ऐक, यापुढे तुझा मार्ग तू ठरव. आजपासून गोकुळच्या राजकीय निर्णयात मी हस्तक्षेप करणार नाही, असेही गणेश गिते यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.