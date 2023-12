Girish Mahajan : राज ठाकरे सोबत आल्यास युतीचा फायदाच; गिरीश महाजन यांची स्पष्टोक्ती

Girish Mahajan : मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे भविष्यात एकत्र येतील, असे भाकीत संजय शिरसाट यांनी वर्तविल्यानंतर ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

राज ठाकरे आमच्यासोबत आल्यास युतीचा निश्चितपणे फायदा होईल. आम्ही समविचारी पक्ष असल्याचेही त्यांनी सांगितले.