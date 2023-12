Girish Mahajan : जरांगे-पाटील यांना मुंबईला येण्याची वेळ येणार नाही : गिरीश महाजन

Girish Mahajan : दोन-चार दिवस मागे-पुढे होतील. परंतु आम्हाला मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण द्यायचे आहे. आम्ही त्यांना विनंती करू. त्यामुळे त्यांनी मुंबईला जाण्यासंदर्भात विचार करावा, जरांगे पाटील यांनी मोठा लढा उभा केला आहे.

आता आरक्षण अंतिम टप्प्यात आहे. या प्रकरणाला वेगळे वळण मिळायला नको, कोणी भांडू नये, ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लागता आरक्षण देऊ, असे राज्याचे ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले.(Girish Mahajan statement of Jarange Patil will not have time to come to Mumbai nashik news)