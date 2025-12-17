Girish Mahajan : "साधू-महंतांचा अपमान सहन करणार नाही!" गिरीश महाजन यांचा 'सोम्या-गोम्यां'ना कडक इशारा

नाशिक: साधू-महंत गांजा पितात, त्यासाठी सरकार त्यांना पैसे देते, असे म्हणणे चूक आहे. साधू-महंतांचा सोशल मीडियावरील अपप्रचार आम्ही सहन करणार नाही. कोणीही सोम्या-गोम्या काहीही बोलले ते आम्ही सहन नाही. जो कोणी अशा प्रकारचे वक्तव्य करेल, त्याच्यावर पोलिस कारवाई केली जाईल. असा इशारा कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिला. हा शहरी नक्षलवादाचाच प्रकार असून पोलिस आयुक्तांकडे तक्रारही केल्याची माहिती त्यांनी मंगळवारी (ता. १६) दिली. .नाशिक दौऱ्यावर आलेल्या कुंभमेळा मंत्री महाजन यांनी माध्यमांशी संवाद साधला, त्या वेळी ते बोलत होते. साधू-संतांविषयी कोणीही वाकडे तिकडे बोलेल तर सरकार खपवून घेणार नाही. राज्यातील जनता महायुतीसोबत असून महापालिकेच्या निवडणुकीत विरोधी पक्ष दिसणार नाही. काहींना आता मराठी माणसाचा कळवळा आला असला तरी लोक दुधखुळे नाहीत, असा चिमटा शिवसेना (उबाठा) व मनसेला महाजन यांनी काढला. .मुंबई महापालिकेचा निकाल आश्चर्यकारक लागेल, असा विश्वास व्यक्त करताना नाशिकमध्ये भाजप मोठ्या भावाच्या भूमिकेत आहे. शिवसेनेसोबत भाजपची नैसर्गिक युती आहे. त्यामुळे घटक पक्षांसोबत चर्चा करून विरोधकांना संधी देणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. राष्ट्रवादीने ने शरदचंद्र पवार यांच्या पक्षासोबत जावे की नाही हा त्यांचा निर्णय राहील. मनसे, उबाठाच्या युतीमुळे काहीच फरक पडणार नसल्याचा दावा महाजन यांनी केला..Kolhapur Prevent Floods : नुकसान भरपाईवर कोट्यवधी खर्च, गाळ काढण्याची परवानगी का नाही? नागरिकांचा सवाल.युतीचा निर्णय दोन दिवसांतयुती म्हणून महापालिकेची निवडणूक लढवू. मागील निवडणुकीत भाजपच्या ६६ जागा निवडून आल्या होत्या. नाशिकमध्ये भाजपचे तीन आमदार आहेत. उमेदवारी मागणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. तरीही युतीबाबत दोन ते तीन दिवसांत निर्णय घेऊ. ज्यांना तिकीट मिळणार नाही, त्यांना इतर जबाबदारी देऊ. भाजपकडे सद्यःस्थितीत १०० नगरसेवक आहेत. त्यामुळे शिवसेनेचे म्हणणे ऐकून निर्णय घेऊ. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे कमी लोक आहेत, त्याबाबत त्यांच्याशी बोलू. महायुती म्हणून लढण्याचा प्रयत्न करू. शक्य नसल्यास मैत्रीपूर्ण लढू, असे महाजन यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.