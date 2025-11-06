Girna Dam : गिरणा धरणाचे पाणी आता मालेगावच्या सात गावांना कायमस्वरूपी मिळणार! आमदार सुहास कांदे यांच्या प्रयत्नांना यश

मालेगाव: उत्तर महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या असलेल्या गिरणा धरणातून मालेगाव तालुक्यातील सात गावांना कायमस्वरुपी दोन आवर्तने मंजूर झाली आहेत. गिरणा धरणाच्या पांझण डाव्या कालव्यांतर्गत कळवाडी, देवघट, साकुर, नरडाणे, उंबरदे, चिंचगव्हाण व दापुरे या सात गावांना पाणी आवर्तनास शासनाने मंजुरी दिली आहे. आमदार सुहास कांदे यांच्या पाठपुराव्यामुळे या भागाला यापुढे कायमस्वरुपी आवर्तनाच्या माध्यमातून पाणी मिळणार आहे. .गिरणा धरण नजीकच असल्याने धरणातील आवर्तन मिळण्याची मागणी वरील सातही गावातील शेतकरी व नागरीकांकडून अनेक वर्षापासून केली जात होती. मात्र पांझराकान डाव्या कालव्याला पाणीच येत नसल्याने त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा होत नव्हता. .धरण उशाला अन् कोरड घश्याला अशी अवस्था या भागातील नागरीकांची झाली होती. धरणातून आवर्तनाचे पाणी मिळावे यासाठी शेतकऱ्यांनी आमदार कांदे यांना साकडे घातले. शेतकऱ्यांच्या मागणीसाठी आमदार कांदे यांनी पाठपुरावा केला. आवर्तन मंजूर झाल्याने सदर गावांचा पाण्याचा प्रश्न आता कायमचा सुटणार आहे..आवर्तन मंजुरीनंतर पांझराकाण डाव्या कालव्याला पाणी आल्यानंतर शेतकऱ्यांसह नागरीकांनी आनंदोत्सव साजरा केला. आमदार कांदे यांच्यासह नागरीकांनी जलपूजन केले. सातही गावांसाठी नियमित पाण्याच्या आवर्तनाचे आरक्षण मंजूर करून देण्याचा शब्द आमदार कांदे यांनी नागरिकांना दिला होता. शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या नेतृत्वाखाली जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या सहकार्याने वरील गावांसाठी ०.७५८९ दशलक्ष घनमीटर पाण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे..Wakad Balewadi Bridg : वाकड-बालेवाडी पुलाचे काम प्रगतिपथावर, भूसंपादनाचा तिढा सुटला; रस्ता खुला होण्याची अपेक्षा.मतदार संघातील सर्व सात गावातील नागरिकांनी माझ्यावर विश्वास ठेवत आशीर्वाद दिला आहे. यापुढेही शेतकरी बांधवांना व सामान्य जनतेला आवश्यक असणाऱ्या प्रत्येक प्रश्नावर सरकार दरबारी पाठपुरावा करून काम मार्गी लावले जाईल. यासाठी नेहमीच तत्पर राहील असा विश्वास नागरिकांना देतो. कायमस्वरुपी आवर्तनामुळे शेतीसह पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निकाली निघाला आहे याचा आनंद वाटतो.- सुहास कांदे, आमदार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.