दिवाळी सुट्टीत गिरणा धरण परिसरात पर्यटकांची गर्दी

टुडे ३/ ॲंकर
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गिरणा धरण: येथे झालेली पर्यटकांची गर्दी.
गिरणा धरण परिसरात पर्यटकांची गर्दी
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विविध भागातील नागरिकांची सुट्यांमध्ये हजेरी
सकाळ वृत्तसेवा
मालेगाव शहर, ता. १५ : दिवाळीच्या सुट्ट्यांमुळे पर्यटनाचा आनंद लुटण्यासाठी नागरिकांची पावले विविध पर्यटनस्थळांकडे वळू लागली आहेत. मालेगावसह कसमादे , चाळीसगाव, नांदगाव परिसरातील नागरिकांकडून गिरणा धरण परिसराला विशेष पसंती दिली जात आहे. धरणातील विस्तीर्ण जलसाठा, सभोवतालचा निसर्गरम्य परिसर, डोंगररांगा आणि शांत वातावरण यामुळे गिरणा धरण परिसर पर्यटकांसाठी आकर्षणाचे केंद्र ठरत आहे.
दिवाळी सणानिमित्त शाळा-महाविद्यालयांना सुट्या असल्याने अनेक कुटुंबे, मित्रमंडळी, युवक सहलींचे नियोजन करीत आहेत. लांबच्या पर्यटनस्थळांवर जाण्याऐवजी जवळच असलेल्या निसर्गरम्य ठिकाणांना भेट देण्याकडे नागरिकांचा कल वाढला आहे. त्यातूनच गिरणा धरण परिसरात पर्यटकांची वर्दळ वाढताना दिसत आहे. धरणाच्या विस्तीर्ण जलाशयाचे विहंगम दृश्य, पाण्याच्या सान्निध्यात घालवलेले निवांत क्षण आणि निसर्गाच्या सान्निध्यात कुटुंबीयांसमवेत वेळ घालवण्याचा आनंद पर्यटक घेत आहेत. अनेकजण सहलीसाठी घरून खाद्यपदार्थ घेऊन येत असून, परिसरातच वनभोजनाचा आनंद लुटत आहेत. तरुणाईकडून छायाचित्रे आणि सेल्फी घेण्यालाही पसंती दिली जात आहे. विशेषतः शनिवार व रविवार आणि सुटीच्या दिवशी पर्यटकांची संख्या वाढत असून, लहान मुलांपासून ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत सर्वच वयोगटांतील नागरिक पर्यटनाचा आनंद घेत आहेत. स्थानिक पातळीवर पर्यटनाच्या दृष्टीने गिरणा धरण परिसराला अधिक सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास या ठिकाणाला पर्यटनस्थळ म्हणून चांगली ओळख मिळू शकते.
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गिरणा धरण उत्तर महाराष्ट्रातील सर्वात मोठे धरण आहे. पर्यटनदृष्ट्या आजूबाजूचा परिसर समृद्ध होण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. ज्यामुळे परिसरातील युवकांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होईल. दोन्ही जिल्ह्यांतील पर्यटक मोठ्या प्रमाणावर वाढतील.
- विजय इप्पर, माजी सरपंच, उंबरदे
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गिरणा धरण परिसरात पर्यटकांनी स्वच्छता राखावी. प्लॅस्टिक व कचरा टाकू नये. पर्यटनाचा आनंद घेताना जलाशयाजवळ सुरक्षिततेची काळजी घ्यावी. लहान मुलांची काळजी घ्यावी.
- प्रशांत जगताप, शिक्षक, डॅमवस्ती
कोट...
गिरणा धरणाच्या आसपासचा परिसर चांगला आहे. मात्र पर्यटनदृष्ट्या धरणाकडे जाणारा रस्ता चिंचगव्हाणपासून अतिशय खराब आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रस्त्यासह गिरणा धरण परिसरात सोयी सुविधा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.
- सुरेखा पोतदार, पर्यटक, सटाणा