Nashik Chhagan Bhujbal : आजी-माजी पालकमंत्र्यांच्या चालीत भुजबळ साइड ट्रॅक; नियुक्तीत गेव्ह अॅन्ड टेक फॉर्म्युला

Nashik Chhagan Bhujbal : महापालिका आयुक्त व जिल्हाधिकारी पदांवर नियुक्ती करताना विद्यमान पालकमंत्री दादा भुसे व माजी पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या ‘गेव्ह अॅन्ड टेक’ फॉर्म्युला अमलात आणला गेला आहे.

दादा भुसे यांच्याकडून महापालिका आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर, तर गिरीश महाजन यांच्या गुड बुकमधील जलज शर्मा यांना जिल्हाधिकारीपदी बसविण्यात आले आहे.

तीन पक्षांच्या सत्तेच्या राजकारणातील या फॉर्म्युल्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाचे व माजी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांना दोन हात दूर ठेवण्यात आल्याने नाशिकमध्ये आमचेच चालेल, असा संदेश देण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. (Give and take formula in appointment of Collector Commissioner by bhujbal and mahajan nashik news)

महापालिका आयुक्त नियुक्तीच्या माध्यमातून भाजपच्या शहरातील एका महिला आमदारांच्या महापालिकेवर पकड मिळविण्याच्या महत्त्वकांक्षेलादेखील ब्रेक लावण्यात महाजन-भुसे यांना यश आले आहे. राज्याच्या राजकारणाच्या दृष्टीने नाशिक जिल्हा महत्त्वाचा आहे. महसुली उत्पन्न व अन्य कारणांमुळेदेखील नाशिकवर पकड ठेवण्यासाठी राजकीय पक्षांमध्ये चढाओढ असते. त्यामुळे अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करताना सत्ताधारी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांचे महत्त्व वाढते.

राज्याच्या राजकारणात तीन पक्षांची सत्ता आहे. यात भाजप, तसेच शिवसेनेचा शिंदे गट व राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अजित पवार गट अशा तीन ताकदवान पक्षांकडून सत्तेची सूत्रे हाकताना प्रत्येक जिल्ह्यावर पकड ठेवण्याचीदेखील स्पर्धा सुरू झाली आहे. नाशिक जिल्ह्याबाबतीत मागील दीड महिन्यात स्पर्धा दिसून आली.

जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांनी बदलीसाठी विनंती अर्ज केल्याने त्या पदासाठी स्पर्धा सुरू झाली. दुसरीकडे महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांची पुणे येथे साखर आयुक्तपदावर बदली झाल्याने आयुक्तपदासाठी स्पर्धा सुरू झाली.

शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे विद्यमान पालकमंत्री दादा भुसे, भाजपचे व माजी पालकमंत्री गिरीश महाजन व नुकतेच सत्तेत सहभागी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाचे व माजी पालकमंत्री छगन भुजबळ या तीनही मातब्बर नेत्यांचे नाशिकवरील प्रेम सर्वश्रुत आहे. त्यात तिघेही सत्तेत असल्याने आपण सांगू तोच अधिकारी नियुक्त करण्याचीदेखील स्पर्धा आहे. त्या अनुषंगाने दररोज नवीन अधिकाऱ्यांची नावे बाहेर पडत होती.

आगामी संघर्षाची ठिणगी

राष्ट्रवादी काँग्रेस पंधरा दिवसांपूर्वी सत्तेत सहभागी झाल्याने नवीन नावे समोर आली नसली तरी विद्यमान अधिकाऱ्यांनी भुजबळ यांच्यामार्फत पदभार कायम ठेवण्यासाठी आग्रह धरला. त्याला भाजपच्या शहरातील एका महिला आमदाराचीदेखील साथ होती. गिरीश महाजन यांच्याकडून जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्त या दोन्ही पदावर जलज शर्मा यांच्यासह मनीषा खत्री यांच्या नावाचा आग्रह होता.

पालकमंत्री भुसे यांच्याकडून रघुनाथ गावडे यांच्यासह काही नावे चर्चेत होती. परंतु अनेक घडामोडींनंतर जिल्हाधिकारी पदावर शर्मा, तर महापालिका आयुक्त पदावर करंजकर यांची नियुक्ती झाली. जिल्हाधिकारी पदासाठी महाजन, तर आयुक्तपदासाठी करंजकर यांची नियुक्ती करताना महाजन व भुसे यांनी भुजबळ यांना साइड ट्रॅक केल्याचे स्पष्ट झाले असून, दोघांत तिसरा नको अशी घेतलेली भूमिका आगामी संघर्षाची ठिणगी समजली जात आहे.

आमदारांची फिल्डिंग

महापालिका आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी भाजपच्या शहरातील एका आमदाराचे जोरदार प्रयत्न होते. महापालिकेवर कंट्रोल ठेवण्याच्या खटाटोपात भुजबळ यांच्या साथीला देखील या आमदार उतरल्याने भाजपचे अन्य आमदार चकित झाले.

करंजकर यांची बदली रद्द करण्यासाठी भाजपच्या आमदारांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना साकडे घालावे, यासाठी देखील फिल्डिंग लागली गेली. परंतु बदल्यांच्या भानगडीत न पडण्याच्या भूमिकेने आमदारांना माघार घ्यावी लागली.

आदिवासी विभागाकडे आता लक्ष

महाजन यांच्या गुड बुकमधील जलाज शर्मा जिल्हाधिकारी झाल्यानंतर आता नंदुरबारच्या मनीषा खत्री यांची आदिवासी विकास विभागात बदली होण्याची चर्चा आहे. ग्रामीण भागातील एका आमदाराने केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने ही बदली होणार आहे. त्यामुळे महाजन यांचे पारडे जड होणार असल्याचे मानले जात आहे.