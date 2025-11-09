Global Pulotsav in Nashik : 'जावे पुलंच्या गावा'! १४ ते १६ नोव्हेंबरदरम्यान नाशिकमध्ये तीन दिवसीय ग्लोबल पुलोत्सवाचे आयोजन

नाशिक: नवोदित पिढीला महाराष्ट्राचे लाडके लेखक पु. ल. देशपांडे कळावे व जुन्या आठवणींना नव्याने उजाळा मिळावा, या हेतूने १४, १५, १६ नोव्हेंबरला ‘ग्लोबल पुलोत्सव’चे आयोजन करण्यात आले आहे. मराठा विद्याप्रसारक संस्था, दीपक बिल्डर्स व शोकेस फिल्म सोसायटी यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा सोहळा गंगापूर रोड येथील आयएमआरटी सभागृह व रावसाहेब थोरात सभागृहात होणार आहे. .शनिवारी (ता. ८) पुलच्या जन्मदिनी या कार्यक्रमाची माहिती तोरल टकले, माजी नगरसेविका हेमलता पाटील व हेमंत बेळे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. त्याचबरोबर सलग तीन दिवस पु. ल. च्या पुस्तकांचे प्रदर्शन असणार आहे. या कार्यक्रमाला सर्वांसाठी प्रवेश विनामूल्य असणार असून त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या प्रवेशिका १० नोव्हेंबरपासून आयएमआरटी कॉलेज, दीपक बिल्डर्स, तेजस्वी ज्वेलर्स, बुधा हलवाई गंगापूर रोड याठिकाणी उपलब्ध असणार आहे..१४ नोव्हेंबरआयएमआरटी सभागृह, दुपारी २ : पु. ल. च्या पुस्तक प्रदर्शनाचे उद्घाटन. राज्यभरातील शंभर व्यंगचित्रकारांनी रेखाटलेल्या व्यंग चित्रांच्या प्रदर्शनाचे उद्घाटन व्यंगचित्रकार चारुहास पंडित यांच्या हस्ते व मेट कॉलेजच्या संचालिका शेफाली भुजबळ यांच्या उपस्थितीत होईल..आयएमआरटी सभागृह दुपारी ३ : चारुहास पंडित यांची व्यंगचित्रकला कार्यशाळा. रावसाहेब थोरात सभागृह, सायंकाळी ६ : पुलोत्सव उद्घाटन सोहळा, अभिनेत्री वैदेही परशुरामी यांना ‘पुलोत्सव तरुणाई पुरस्कार’ संगीतकार कौशल इनामदार प्रदान करतील. त्यानंतर ‘जावे पुलंच्या गावा’ कार्यक्रमात पुलंचे साहित्य, संगीत, नाट्यावर सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर होईल..१५ नोव्हेंबरआयएमआरटी सभागृह, दुपारी १.३० : पुलच्या ७५ निमित्ताने १९९४ साली प्रदर्शित झालेल्या ‘या सम हा’ या लघुपट दाखविण्यात येणार आहे.दुपारी ३ : ‘द्रष्टे पु.ल’ विषयावर परिसंवाद होईल. संवादक डॉ. चंद्रकांत संकलेचा तर प्रवीण काळोखे, संदीप देशपांडे, माधुरी माटे, सायली आचार्य यांचा सहभाग असेल.सायंकाळी ५.३० : ‘आज पु. ल असते तर’ पुलोत्सव रील स्पर्धेतील निवडक रील्सचे सादरीकरण.सायंकाळी ६.३० : पुलंचा सांगितिक प्रवास उलगडणारी ‘शब्दावाचून कळले सारे’ संगीत मैफल..National Park Toy Train: नॅशनल पार्कमधील वनराणी कधी धावणार? ५ वर्षांपासून पर्यटक प्रतिक्षेत; महत्त्वाची माहिती समोर.१६ नोव्हेंबरआयएमआरटी सभागृह, दुपारी १.३० : फिल्म डिव्हिजनने तयार केलेल्या पु. ल. चित्रपट दाखविण्यात येणार आहे.दुपारी ३ : आस्वादक पु.ल. विषयावर परिसंवाद होईल. संवादक वंदना अत्रे तर, अपर्णा क्षेमकल्याणी, स्वानंद बेदरकर, अनंत येवलेकर, सुभाष दसककर यांचा सहभाग असेल.रावसाहेब थोरात सभागृह, सायंकाळी ६ : कवी वैभव जोशी यांना ‘पुल स्मृती सन्मान’ पुरस्कार ज्येष्ठ साहित्यिक अच्युत गोडबोले यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात येणार आहे. त्यानंतर कवी वैभव जोशी ‘मी वगैरे’ कार्यक्रम सादर करतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.