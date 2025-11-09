नाशिक

Global Pulotsav in Nashik : 'जावे पुलंच्या गावा'! १४ ते १६ नोव्हेंबरदरम्यान नाशिकमध्ये तीन दिवसीय ग्लोबल पुलोत्सवाचे आयोजन

Global Pulotsav 2025 to Celebrate Pu La Deshpande : नाशिकमध्ये १४ ते १६ नोव्हेंबर ‘ग्लोबल पुलोत्सव’ आयोजित; पु. ल. देशपांडे यांच्या साहित्य, व्यंगचित्रकला, कार्यशाळा, संगीत आणि काव्यसंध्या या तीन दिवसात सादर होणार.
नाशिक: नवोदित पिढीला महाराष्ट्राचे लाडके लेखक पु. ल. देशपांडे कळावे व जुन्या आठवणींना नव्याने उजाळा मिळावा, या हेतूने १४, १५, १६ नोव्हेंबरला ‘ग्लोबल पुलोत्सव’चे आयोजन करण्यात आले आहे. मराठा विद्याप्रसारक संस्था, दीपक बिल्डर्स व शोकेस फिल्म सोसायटी यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा सोहळा गंगापूर रोड येथील आयएमआरटी सभागृह व रावसाहेब थोरात सभागृहात होणार आहे.

