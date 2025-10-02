Nashik News : 'पिवळं सोनं' महागलं! दसऱ्यासाठी गोदाघाटावर झेंडू फुलांची मोठी आवक, किलोला दीडशे रुपये दर

नाशिक: दसऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर गोदाघाटावर विविध ठिकाणांहून मोठ्या संख्येने झेंडू फूल विक्रेते दाखल झाले आहेत. अडीचशे रुपयांपासून चारशे रुपयांपर्यंत क्रेट्स उपलब्ध असून, किलोभर फुलांसाठी शंभर ते दीडशे रुपये दर आहेत. पिवळ्या सोन्याच्या विक्रीतून सकाळपासून रात्रीपर्यंत लाखो रुपयांची उलाढाल झाली..नवरात्रोत्सवात भगवतीला प्रिय असलेल्या झेंडूच्या फुलांना मोठी मागणी असते. यंदा नियमित पावसासह परतीच्या पावसाने मोठे थैमान घातल्याने इतर पिकांबरोबरच झेंडू व अन्य फुलांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे, तरीही बळीराजाने अथक मेहनत घेऊन झेंडूला जीवदान दिले. गोदाघाटावर मंगळवारी मध्यरात्रीपासून शेकडो फूल विक्रेते गोदाघाटावर दाखल झाले, यात जिल्ह्यासह परजिल्ह्यातून आलेल्या अनेक विक्रेत्यांचा समावेश आहे. .वाहनांसह मोठ्या संख्येने विक्रेते दाखल झाल्याने या भागात पहाटेपासून वाहतूक कोंडी अनुभवण्यास मिळाली. सकाळपासून सायंकाळपर्यंत लाखो उलाढाल झाली. पिवळ्या व लाल झेंडूच्या एका कॅरेटसाठी अडीचशे ते चारशे रुपयांपर्यंत दर होता. किलोभर फुलांसाठी दीडशे रुपये मोजावे लागले. त्यामुळे अनेक खरेदीदारांनी वाट पाहणे पसंत केले. मोठ्या प्रमाणावर आवक झाल्यास फुलांचे भाव कमी होतील, असे विक्रेत्यांनी सांगितले..Dussehra Tradition: रावण-मेघनाथाला पळवून पळवून ठार केले; १७३ वर्षांची परंपरा असलेला UP तील अनोखा दसरा.फूल बाजार बहरलागोदाघाटासह गणेशवाडी, पंचवटी कारंजा, मालेगाव स्टॅन्ड, भद्रकाली, शालिमार, सराफ बाजार, म्हसरूळ गाव, बोरगड, कणसरा माता चौक, सिडकोतील पवन नगर, त्रिमूर्ती चौक, द्वारका आदी भागात मोठ्या संख्येने फूल विक्रेते दाखल झाले आहेत. दिंडोरी तालुक्यातून आलेल्या शेकडो विक्रेत्यांनी फुले विक्रीपेक्षा त्याचे लहान मोठे हार करून विक्री करण्यास पसंती दिली. झेंडूबरोबरच शेवंती, ॲस्टर, गुलाब, शेंवतींच्या वेणी, गजरे यांच्याही दरांत मोठी वाढ झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.