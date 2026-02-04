Nashik Flower Market : नाशिकमध्ये गुलाबाचा तोरा वाढला! लग्नसराईमुळे लांब दांडीच्या गुलाबाचे दर शंभरीपार

नाशिक: गोदाघाटावरील फुल बाजारात सध्या गुलाबासह सर्वच प्रकारच्या फुलांच्या भावात वाढ झाली आहे. मागणीपेक्षा पुरवठा कमी झाल्याने गुलाबाच्या भावात मोठी वाढ झाली असून, लांब दांडीच्या गुलाबाचे दर शंभरीपार पोहोचले. पिवळ्या झेंडूची आवक घटल्याने त्याच्या दरातही वाढ झाली आहे..गोदाघाटावरील गाडगे महाराज पुलालगत पहाटे फुलबाजार भरतो. याठिकाणी तालुक्यासह जिल्हाच्या बाहेरून फुलांची आवक होते. मात्र, आवकेत घट झाल्याने व मागणी कायम असल्याने गुलाबाच्या त्यात लांब दांडीच्या गुलाबाच्या भावात मोठी वाढ झाली असून बारा फुलांच्या गुच्छासाटी शंभर रूपये मोजावे लागत आहे. लग्नसराईत गुलाबाच्या मागणीत मोठी वाढ होते..बाजारात ॲस्टर लगतच्या नगर जिल्ह्यातून येतो. या फुलांची आवक घटल्याने चांगल्या दर्जाच्या किलोभर ॲस्टरसाठी १२० रुपये मोजावे लागतात. गुजरात राज्यातून येणाऱ्या लिलीच्या भावातही वाढ झाली आहे. बाजारात पिवळ्यापेक्षा लाल झेंडूची आवक वाढली असून पिवळ्या झेंडूच्या आवकेत घट झाल्याने त्याचे भाव टिकून आहे, मात्र लाल झेंडूची आवक वाढल्याने त्याचे दर स्थिर आहेत. शेवंतीची आवक घटली असून त्याऐवजी स्वस्त दरांत उपलब्द असलेल्या बिजलीला खरेदीदारांची पसंती मिळत आहे..Mamata Banerjee: जिवंत लोक ‘मृत’ दाखवले? CJI सूर्यकांत यांच्यासमोर ममता बॅनर्जी आक्रमक; निवडणूक आयोगाला सुप्रीम कोर्टाची नोटीस.नागवेलीच्या भावात वाढबाजारात सांगली भागातून नागवेली (विड्याच्या पाने) पानांची आवक होते. या पानांनाही मोठी मागणी असते. सध्या आवक घटल्याने या पानांच्या भावात दुप्पट वाढ झाली असून, ती शंभर रुपये शेकडा दराने उपलब्ध आहे..वातावरण बदलामुळे पिवळ्या झेंडूची आवक घटली आहे, तसेच लग्नसराई सुरू झाल्याने गुलाबाची मागणी वाढली, त्यामुळे भावात वाढ झाली आहे.- सविता खैरे, घाऊक विक्रेते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.