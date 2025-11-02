Nashik Nandini River : नदीपात्रात 'रिटेनिंग वॉल'चे रहस्य! नाशिकमध्ये न्यायालयाच्या आदेशाची सर्रास पायमल्ली

नाशिक: उच्च न्यायालयाच्या २०१८ च्या निर्देशानुसार नदीपात्रात काँक्रिटीकरणास बंदी घालण्यात आली आहे; परंतु नाशिक महापालिका हद्दीत न्यायालयाच्या निर्देशांची सर्रास पायमल्ली होत आहे. टाकळीकडून जेल रोडकडे जाताना नंदिनी पात्रात अचानक ‘रिटेनिंग वॉल’चे काम झाल्याचे निदर्शनास येते..मुळात नदीपात्रात अशा प्रकारचे बांधकाम करता येत नसताना अचानक ‘वॉल’ उभी राहिली कशी? असा प्रश्न निर्माण होतो. विशेष म्हणजे ही ‘रिटेनिंग वॉल’ नदीपात्राच्या कडेऐवजी दहा ते वीस मीटर आत घेण्यात आली. त्यामुळे पात्र संकुचित झाले आहे..रिटेनिंग वॉलचे काम करताना नजरेस पडणार नाही, अशा पद्धतीने गोदावरी-नंदिनी संगमाच्या बाजूने ते करण्यात आले आहे. जवळपास एक किलोमीटर रिटेनिंग वॉल उभारली आहे. ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली, तर आहेच. शिवाय नदीपात्र संकुचित केल्याने या भागात भराव टाकून झोपडपट्टी उभी राहण्यास सुरुवात झाली आहे..महापालिकेच्या पूर्व विभागाचे कार्यकारी अभियंता रवींद्र बागूल यांच्याकडे विचारणा केल्यानंतर यासंदर्भात माहिती घेऊन सांगतो, असे उत्तर त्यांनी दिले. जलसंपदा विभाग अशा प्रकारचे काम करू शकते, अशी माहिती देण्यात आली. जलसंपदा विभागाच्या कार्यकारी अभियंता सोनल शहाणे ‘नॉट रिचेबल’ असल्याने त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. .सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून काम होत असल्याची माहिती महापालिकेतून देण्यात आली. परंतु नदीपात्रात बांधकाम करण्याचा सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा संबंध येत नाही. या विभागाकडूनही माहिती मिळाली नाही. परंतु न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली होण्याबरोबरच भराव टाकून झोपडपट्टी वाढण्यास मदत होत आहे. पर्यावरणप्रेमींचेही अशा कामांकडे दुर्लक्ष होणे पर्यावरणाची हानी होण्यासारखे आहे..विभागीय आयुक्त, पर्यावरणप्रेमी व कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन या प्रकरणाची दखल घेतील, अशी अपेक्षा नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या नावाखाली आवश्यक नसलेली विकासकामे घुसविली जात असल्याचे प्रकारही यानिमित्ताने समोर येत आहेत. एकूणच सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या नावाखाली ‘आंधळं दळतंय’ अशी अवस्था होऊ नये, अशी अपेक्षा नाशिककरांची आहे..Pune News : पुणे जिल्ह्यातील १६ धरणे १०० टक्के भरली; खडकवासला, माणिकडोहचा पाणीसाठा सर्वात कमी.उच्च न्यायालयात याचिकारामवाडी पुलाच्या डाव्या बाजूने अहिल्यादेवी होळकर पुलापर्यंत अशाच प्रकारची सिमेंटची भिंत उभारण्यात आली. उच्च न्यायालयाचा अवमान झाल्याने न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.