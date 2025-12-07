Nashik Godavari Parikrama : कलियुगातील महत्त्वाचे पर्व: नाशिकच्या त्र्यंबकेश्वरमध्ये 'गोदावरी परिक्रमा' सुरू; आज पैठण मुक्कामी

पंचवटी: कलियुगात गोदावरी परिक्रमेला अनन्यसाधारण महत्त्व असून प्रभू श्रीरामचंद्र यांनी गोदावरीच्या पावनभूमीत १२ वर्षे वास्तव्य केले. अनेक संत-महंत ऋषिमुनींनी गोदावरीच्या तीरावर तपश्चर्या, आराधना केली आहे. धार्मिक महत्त्व असलेल्या या गोदावरी नदीची शनिवारी (ता. ६) उगमस्थान असलेल्या त्र्यंबकेश्वर येथून सकाळी अकराला परिक्रमेस सुरुवात झाली. परिक्रमा रात्री दहाला छत्रपती संभाजीनगरातील पैठण येथे पोहोचली असून, तेथे मुक्कामी आहे..नेपाळस्थित पीठाधीश्वर महायोगी रामानंद आचार्य सिद्धबाबा यांच्या मार्गदर्शनाखाली गोदावरी परिक्रमेचे आयोजन करण्यात आले आहे. महाराष्ट्राबरोबरच कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि तमिळनाडूच्या काही भागांतून ही परिक्रमा मार्गक्रमण करणार असून, मार्गात संत प्रवचन, सत्संग व धर्मप्रसाराच्या विविध कार्यक्रमांची रेलचेल असेल..देशभरातील चार राज्यांतून जाणाऱ्या या परिक्रमेस देश-विदेशातील ६०० हून अधिक साधू, महंत, संतांनी सहभाग नोंदविला. शनिवारी सकाळी सर्व साधू-महंतांनी त्र्यंबकेश्वर येथील कुशावर्तावर स्नान केल्यावर त्र्यंबकराज महादेवाची पूजाअर्चा व अभिषेक केला. सकाळी अकराला परिक्रमेस सुरुवात करण्यात आली. .Mango Alphonso : सगळ्या जगाला माहितीय हापूस कोकणाचा आहे, पण गुजरात म्हणतं हापूस आमचा..., आंबा बागायतदार लढा देणार.नेपाळमधील अग्रद्वाराचार्य व मलुक पीठाधीश्वर जगद्गुरू राजेंद्र देवाचार्य महाराज, रामानंदाचार्य स्वामी रामकृष्णाचार्य महायोगी सिद्धबाबा महाराज, पंचमुखी दरबार भिलवाडा राजस्थानचे महंत श्री लक्ष्मणदास महाराज, श्री त्रिभुवनदास महाराज, ऋषिकेश महाराज, महादेव महाराज, श्रीकृष्णदास महाराज, जयपूर येथील वेदांत श्री हरिशंकरदास महाराज, ऋषिकेश येथील महामंडलेश्वर ईश्वरदास महाराज, अयोध्येतील श्री गिरीशदास महाराज आणि श्री गौरीशंकरदास महाराज, तसेच संपूर्ण मेवाड मंडळाचे अनेक आचार्य व महंत आणि अयोध्या, वृंदावन, हरिद्वार यांसारख्या विविध ठिकाणचे प्रतिष्ठित संत आणि महंत उपस्थित होते. या यात्रेचा समारोप २१ डिसेंबरला त्र्यंबकेश्वर येथे होत असून, त्यासाठी स्वागत सोहळा, संतांचा सत्कार कार्यक्रम आणि विशाल भंडारा होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.