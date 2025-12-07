नाशिक

Nashik Godavari Parikrama : कलियुगातील महत्त्वाचे पर्व: नाशिकच्या त्र्यंबकेश्वरमध्ये 'गोदावरी परिक्रमा' सुरू; आज पैठण मुक्कामी

Godavari Parikrama Begins at Trimbakeshwar : नाशिक जिल्ह्यातील गोदावरीचे उगमस्थान असलेल्या त्र्यंबकेश्वर येथील कुशावर्तावर स्नान करून 'गोदावरी परिक्रमेस' सुरुवात करताना ६०० हून अधिक साधू, महंत आणि संतांचा समूह. ही परिक्रमा महाराष्ट्रासह चार राज्यांतून मार्गक्रमण करणार आहे.
पंचवटी: कलियुगात गोदावरी परिक्रमेला अनन्यसाधारण महत्त्व असून प्रभू श्रीरामचंद्र यांनी गोदावरीच्या पावनभूमीत १२ वर्षे वास्तव्य केले. अनेक संत-महंत ऋषिमुनींनी गोदावरीच्या तीरावर तपश्चर्या, आराधना केली आहे. धार्मिक महत्त्व असलेल्या या गोदावरी नदीची शनिवारी (ता. ६) उगमस्थान असलेल्या त्र्यंबकेश्वर येथून सकाळी अकराला परिक्रमेस सुरुवात झाली. परिक्रमा रात्री दहाला छत्रपती संभाजीनगरातील पैठण येथे पोहोचली असून, तेथे मुक्कामी आहे.

