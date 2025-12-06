Nashik Godavari Parikrama : गोदावरी परिक्रमा आजपासून सुरू: ४ राज्यांतून ५०० हून अधिक संत-महंत प्रथमच एकत्रित

पंचवटी: कलियुगामध्ये गोदावरी परिक्रमाला अनन्यसाधारण असे महत्त्व आहे. प्रभू श्रीराम यांनी गोदावरीच्या पावन भूमीत बारा वर्ष वास्तव्य केले आहे. अनेक संत महंत ऋषिमुनींनी या गोदावरी नदीच्या तीरावर तपश्चर्या, आराधना केली आहे. धार्मिक महत्त्व असलेल्या या गोदावरी नदीची शनिवार (ता. ६) पासून उगमस्थान असलेल्या त्र्यंबकेश्वर येथून परिक्रमा करण्यात येणार आहे. तर २१ डिसेंबरला त्र्यंबकेश्वर येथे सकाळी समारोप होणार आहे. .चार राज्यातून जाणाऱ्या या परिक्रमात देश-विदेशातील ५०० हून अधिक साधू- महंत, महामंडलेश्वर सहभागी होणार असल्याची माहिती नेपाळ येथील पिठाधीश्वर जगद्गुरू महायोगी रामानंद आचार्य सिद्धबाबा यांनी दिली. तपोवन येथील श्री लक्ष्मीनारायण बडा मंदिर येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. ते म्हणाले, की यापूर्वी गोदावरी परिक्रमा केलेली आहे. परंतु देश-विदेशातील संत, महंत, महामंडलेश्वर व भाविक प्रथमच एकत्रित येत ही परिक्रमा करणार आहेत. .महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि तमिळनाडूचा काही भाग या राज्यातून ही परिक्रमा मार्गस्थ होईल. संत स्पर्शाने त्या तीर्थस्नानाला एक वेगळेच महत्त्व प्राप्त होते. संतांशिवाय पावन तीर्थक्षेत्र होऊ शकत नाही. त्यामुळे दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर या सर्वच चारी भागातून संत महात्मे या परिक्रमात सहभागी होणार आहेत. संत महात्म्यांचे स्वागत, सत्कार, मार्गदर्शन आणि विशाल भंडाऱ्याचे आयोजन करण्यात आले असल्याचे महाराजांनी सांगितले. .या वेळी श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर बडाचे महंत रामस्नेहिदास महाराज, श्री हनुमान मंदिराचे महंत शंकरदास महाराज, (करंजाळी), जगद्गुरू श्री रामानंदचार्य सेवापीठ वराहक्षेत्र, नेपाळ अध्यक्ष बाबूराजा, अयोध्या तसेच जगद्गुरूंचे शिष्यगण नवल किशोरी दास, प्रशांतराम दास, यतीराम दास, राज नारायणदासदास, पूर्णरामदास, माधवरामदास, रामकृष्ण राम दास आदी उपस्थित होते..मोदी सरकारने भंगार विकून कमावली मोठी रक्कम; नेमका आकडा वाचून तुम्हीही थक्क व्हाल....या उद्देशाने आयोजनसांस्कृतिक आदानप्रदान, राष्ट्रीय राष्ट्रीय अखंडता आणि आगामी कुंभमेळा या प्रमुख उद्देशाने या परिक्रमेचे आयोजन करण्यात आले असल्याचे नेपाळ येथील पिठाधीश्वर जगद्गुरू महायोगी रामानंद आचार्य सिद्धबाबा यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.