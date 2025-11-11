नाशिक

Nashik Godavari River : नाशिकमध्ये गोदाआरतीचा वाद पेटला! एकाच गोदेच्या शेजारी दोन आरत्या, हित कोणाचे?

Historic Godavari River Arati tradition in Nashik : नाशिकच्या गोदावरीवर दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या दोन आरत्यांमुळे गोदाप्रेमींमध्ये विभागणी; पुरोहित संघ आणि गोदा सेवा समिती एकत्रित, भव्यदिव्य आरतीसाठी प्रयत्न करत आहेत.
दत्ता जाधव : सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: दक्षिणगंगा अशी ओळख असलेल्या गोदावरी नदीचे महत्त्व सातासमुद्रापार आहे. त्यामुळे तिची आरतीही एकत्रित, सर्वसमावेशक व भव्यदिव्य स्वरूपात होणे नाशिककरांना अपेक्षित आहे. परंतु मतभेद, वर्चस्ववादातून दोन वर्षांपासून एकाच गोदेच्या शेजारीच सुरू असलेल्या दोन आरत्यांमध्ये नक्की कोणाचे हित दडले आहे, असा प्रश्‍न नाशिककरांना पडला आहे.

