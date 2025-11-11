Nashik Godavari River : नाशिकमध्ये गोदाआरतीचा वाद पेटला! एकाच गोदेच्या शेजारी दोन आरत्या, हित कोणाचे?

नाशिक: दक्षिणगंगा अशी ओळख असलेल्या गोदावरी नदीचे महत्त्व सातासमुद्रापार आहे. त्यामुळे तिची आरतीही एकत्रित, सर्वसमावेशक व भव्यदिव्य स्वरूपात होणे नाशिककरांना अपेक्षित आहे. परंतु मतभेद, वर्चस्ववादातून दोन वर्षांपासून एकाच गोदेच्या शेजारीच सुरू असलेल्या दोन आरत्यांमध्ये नक्की कोणाचे हित दडले आहे, असा प्रश्न नाशिककरांना पडला आहे..अनेक वर्षांपासून रामतीर्थावर गोदाआरती सुरू आहे, सुरवातीला तिचे स्वरूप मर्यादित होते. पुरोहित संघाची ही आरती सुरू असतानाच दोन वर्षांपूर्वी १९ फेब्रुवारीला गोदा जन्मोत्सवाचे औचित्य साधत दुसरी आरती दुतोंड्या मारुतीलगतच्या कुंडाशेजारी सुरू झाली. विशेष म्हणजे या दोन्ही आरत्यांची वेळ एकच असल्याने साहजिकच गोदाप्रेमीही दोन गटांत विभागले गेले. या दोन्ही आरत्या करणाऱ्यांचे मनोमिलन व्हावे, म्हणून अनेकांनी प्रयत्नही केले. परंतु त्यानंतरही दोन गोदाआरत्या सुरूच आहेत. .यामुळे गोदेची अवहेलना होत आहे, अशी प्रतिक्रिया अनेकांनी ‘सकाळ’कडे व्यक्त केली. मनोमिलनाची अपेक्षा करणाऱ्यांनी सुरवातीला हा प्रश्न मिटविण्यासाठी प्रयत्न करून पाहिले, परंतु प्रतिसाद मिळत नसल्याने अनेकांनी या आरत्यांकडे पाठ फिरविली, ही वस्तुस्थिती आहे. याबाबत आरत्यांचे स्वारथ्य करणाऱ्या दोन्ही गटांशी संपर्क साधला असता एकच सर्वसमावेशक गोदाआरती व्हावी, म्हणून सुरवातीला पुरोहित संघाला पत्रही दिल्याचे गोदा सेवा समितीचे सचिव मुकुंद खोचे यांनी सांगितले. .दुसरीकडे आम्ही करत असलेल्या आरती प्राचीन असून त्यात सहभागी व्हावे, असे आवाहन गंगा गोदावरी पुरोहित संघाचे माजी अध्यक्ष सतीश शुक्ल यांनी केले. सेवा समितीने पत्र नव्हे तर केवळ आरती सुरू करताना आमंत्रित केल्याचा दावाही त्यांनी केला. पुरोहित संघाची आरती प्राचीन असून दोन आरत्या परंपरांना छेद देणाऱ्या असल्याचे सांगत संघाच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केल्याचे दावा शुक्ल यांनी केला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे.एकच सर्वसमावेशक आरतीसाठी पुरोहित संघाचे अध्यक्ष चंद्रशेखर पंचाक्षरीही आग्रही आहेत. गंगा गोदावरी पुरोहित संघाची आरती भव्यदिव्य स्वरूपात व्हावी म्हणून काही वर्षांपूर्वी पर्यटन विभागाच्या तत्कालीन मंत्र्यांनी पुढाकार घेत गंगा गोदावरी पुरोहित संघाला पूजेच्या साहित्यासह लोखंडी व्यासपीठ आदी साहित्य पुरविले. त्यानंतर पुरामुळे साहित्य तेथून हलविण्यात आले, त्याचे पुढे काय झाले हे गुलदस्त्यातच आहे..वस्त्रांतरगृहाच्या पाडकामाबाबत मतभेदरामतीर्थाच्या पूर्वेकडील बाजूस मागील सिंहस्थात भाविकांच्या सुविधेसाठी वस्त्रांतरगृहाची भव्य इमारती बांधण्यात आली. मात्र सूर्याची पहिली किरणे रामतीर्थात पोचत नसल्याचे सांगत अनेकांनी त्याबाबत आक्षेप नोंदविला होता. मात्र अनेक वर्ष ही इमारत तशीच उभी होती. अलीकडे तिला थोडे बकाल स्वरूप आल्यावर महापालिकेने शासनाच्या आदेशाने ही इमारत पाडली..परंतु त्याखाली प्राचीन दत्तमंदिराला क्षिती पोचल्यावर हे पाडकाम थांबले आहे. ही इमारत पाडू नये, असा काहींचा आग्रह होता, तर दुसऱ्या गटाने तिच्या पाडकामाचे स्वागत केले होते. सध्या हे पाडकामही वादावर पडल्याने थांबले आहे. इमारतीत असलेल्या पुरोहित संघाच्या कार्यालयासाठी मनपा प्रशासनाने नारोशंकर मंदिराच्या तळ व पहिल्या मजल्यावर जागा देऊ केली आहे. मात्र अद्यापही पुरोहित संघाचे कार्यालय त्या ठिकाणी स्थलांतरित झालेले नाही..गोदावरीला प्राचीन आरतीची परंपरा आहे. परंतु आपसातील मतभेदांमुळे आज दोन आरत्या सुरू आहेत. त्यामुळे दोन्ही बाजूंनी एकत्र बसून त्यावर समान्य तोडगा काढावा, जेणेकरून भाविकांत योग्य संदेश जाईल.- रामसिंग बावरी, अध्यक्ष, हिंदू एकता आंदोलन पक्षदोन आरतीऐवजी एकच व सर्वसमावेशक आरती व्हावी, अशी गोदा सेवा समितीचीही भूमिका आहे. परंतु श्रेयवाद, मतभेदांमुळे हे गत दोन वर्षांपासून सुरू आहे.- मुकुंद खोचे, सचिव, गोदासेवा समिती.Mumbai Local: मुंबई लोकलच्या 'या' मार्गावर धावणाऱ्या १५ डब्यांच्या ट्रेनची संख्या वाढणार! नवीन वेळापत्रक कधी जाहीर होणार?.पुढील काळात कुंभमेळा होत आहे. या सोहळ्यापूर्वी दोन आरत्यांमधील वाद मिटावा, जेणेकरून हिंदू धर्मियांत एक सकारत्मक संदेश जाईल.- महंत भक्तिचरणदास, पंचमुखी हनुमान मंदिरदोन आरत्यांऐवजी एकच सर्वसमावेशक व भव्यदिव्य आरती व्हावी, असा पुरोहित संघाचा आग्रह आहे. मात्र याबाबत काहींकडून गंगा गोदावरी पुरोहित संघाची बदनामी केली जातेय, ती थांबायला हवी.- चंद्रशेखर पंचाक्षरी, अध्यक्ष, गंगा गोदावरी पुरोहित संघ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.