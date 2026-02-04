Nashik News : कमिशनर मनीषा खत्रींचा दणका! नगरसेवकाने अडवलेले काम आयुक्तांनी स्वतः नारळ वाढवून केले सुरू

नाशिक: नुकत्याच निवडून आलेल्या नगरसेवकाने लोकांची कामे करण्याऐवजी गोदाकाठी कन्नमवार पुलाजवळ मलजलवाहिनी टाकण्याचे काम बंद पाडले. सिंहस्थासाठी होणाऱ्या या कामात अडथळा निर्माण झाल्याची बाब आयुक्त मनीषा खत्री यांना समजल्यावर त्यांनी तत्काळ जागेवर जाऊन काम सुरू केले व स्वतः श्रीफळ वाढवून मलवाहिनीचे काम सुरू केले. .सन १९९२ मध्ये शहरात मलवाहिनी टाकण्यात आली होती. परंतु, मलवाहिनी जीर्ण झाल्याने पाणी तुंबून रस्त्यावर येत होते व गोदावरी नदीत मिसळत होते. याबाबत नागरिकांच्या असंख्य तक्रारी होत्या. सांडपाणी थांबवून मलनिस्सारण केंद्रापर्यंत नेण्यासाठी गंगापूर पंपिंग स्टेशन ते कन्नमवार पुलादरम्यान गोदावरी नदीच्या उजव्या बाजूला नवीन मलवाहिनी टाकण्याचे काम मुंबईतील ईगल इन्फ्रा कंपनीमार्फत हाती घेतले आहे. अमृत-२ अभियानांतर्गत गोदावरी नदीच्या उजव्या काठावर गंगापूर पंपिंग स्टेशन ते कन्नमवार पुलादरम्यान १०० कोटी रुपये खर्च करून मलवाहिनी टाकण्याचे हे काम आहे..कन्नमवार पुलाजवळ या कामाची सुरुवात केली जाणार होती. परंतु, नवनिर्वाचित एका नगरसेवकाने थांबविले. काम बंद पडल्याची वार्ता कानावर आल्यानंतर आयुक्त मनीषा खत्री यांनी थेट कन्नमवार पुलाच्या कामाजवळ धाव घेतली व तातडीने काम सुरू करण्याचे आदेश ठेकेदाराला दिले. स्वतः श्रीफळ वाढवून मलवाहिनीचे काम सुरू करत दणका दिला. .आयुक्तांच्या या ठोस भूमिकेमुळे विकासकामांत अडथळा आणणाऱ्या नगरसेवकास झटका बसला आहे. कामात अडथळा निर्माण केल्यास कायदेशीर कारवाईचा इशारा आयुक्तांनी दिल्याचे बोलले जात आहे..Nashik Zilla Parishad : नाशिक जिल्हा परिषदेचा 'पोषणदूत' पॅटर्न यशस्वी! ३९ बालके कुपोषणमुक्त, अधिकारी झाले 'पालक'.गोदावरी स्वच्छ, निर्मळ व अविरत वाहण्यासाठी शासन कोट्यवधी रुपये खर्च करत आहे. गोदावरीत सांडपाणी मिसळू नये, यासाठी मलवाहिन्यांचे जाळे सक्षम केले जात आहे. योजनेच्या कामाचा प्रारंभ करण्यात आला आहे.- मनीषा खत्री, आयुक्त, महापालिका..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.