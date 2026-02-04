नाशिक

Nashik News : कमिशनर मनीषा खत्रींचा दणका! नगरसेवकाने अडवलेले काम आयुक्तांनी स्वतः नारळ वाढवून केले सुरू

Sewer Line Project Restarted Near Kannamwar Bridge : सिंहस्थासाठी होणाऱ्या या कामात अडथळा निर्माण झाल्याची बाब आयुक्त मनीषा खत्री यांना समजल्यावर त्यांनी तत्काळ जागेवर जाऊन काम सुरू केले व स्वतः श्रीफळ वाढवून मलवाहिनीचे काम सुरू केले.
Sewer Line Project

Sewer Line Project

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: नुकत्याच निवडून आलेल्या नगरसेवकाने लोकांची कामे करण्याऐवजी गोदाकाठी कन्नमवार पुलाजवळ मलजलवाहिनी टाकण्याचे काम बंद पाडले. सिंहस्थासाठी होणाऱ्या या कामात अडथळा निर्माण झाल्याची बाब आयुक्त मनीषा खत्री यांना समजल्यावर त्यांनी तत्काळ जागेवर जाऊन काम सुरू केले व स्वतः श्रीफळ वाढवून मलवाहिनीचे काम सुरू केले.

Nashik
maharashtra
Municipal Corporation
Project
Godavari River

