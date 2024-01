Nashik Crime News : मृतदेहाच्या अंगावरील सोने चोरले; सिव्हिलमधील प्रकार

Nashik Crime News : जिल्हा रुग्णालयात नोकरीला असल्याचे भासवून संशयिताने मयत महिलेच्या अंगावरील १५ हजार रुपयांचे मंगळसूत्र व अन्य दागिने परस्पर काढून घेतले. सदरची बाब नातलगांच्या लक्षात आल्यानंतर चौकीतील पोलिसांना सांगितले.

पोलिसांनी तात्काल सीसीटीव्ही फुटेज तपासून परिसरात असलेल्या संशयितांच्या मुसक्या आवळल्यात आणि त्यास सरकारवाडा पोलिसांच्या हवाली केले. (gold from the dead body was stolen at civil hospital nashik crime news)