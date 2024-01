Nashik Crime News : कारमधून साडेतीन कोटींचे दागिने लंपास; पोलिसांपुढे चोरट्यांचे आव्हान

Nashik Crime News : मुंबई-नाशिक मार्गावरील माणिकखांब-मुंढेगाव शिवारात पहाटे चोरट्यांनी चारचाकी वाहन अडवून, चालकाच्या डोळ्यात मिरची पूड टाकून व लोखंडी रॉडचा धाक दाखवून सोन्याच्या बिस्किटांची जबरी चोरी केली.

मार्गावरील बंद पडलेले पथदीप व हायमास्ट, निर्जन वस्ती असल्याने मुंढेगाव परिसरात चोऱ्यांच्या घटना वाढल्या आहेत. (Jewellery worth three and half crore stolen from car nashik crime news)