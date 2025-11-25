Nashik Gold Theft : सोन्याच्या दागिन्यांवर चोरट्यांची नजर; गेल्या २० दिवसांत ८१ लाखांच्या दागिन्यांवर डल्ला

नाशिक: सोन्याचा भाव गगनाला भिडत असताना धूमस्टाईल व घरफोडीत मागील २० दिवसात चोरट्यानी ८१ लाखांचे सोन्याचे दागिन्यांवर डल्ला मारला आहे. याचदरम्यान चोऱ्या घरफोड्या आणि बतावणी करीत सोन्याचांदीचे दागिने चोरी केल्याचे ३३ गुन्हे शहर पोलिस आयुक्तालयातील विविध पोलिस ठाण्यात दाखल झाले आहेत. .सोन्याच्या भागात वाढ झाल्याने शहर हद्दीत घरफोड्या आणि महिलांच्या गळ्यातील सोनसाखळी खेचून नेण्याचे प्रकार सातत्याने वाढत आहेत. गेल्या वीस दिवसांमध्ये दाखल गुन्ह्यांमध्ये चोरीचे ११ गुन्हे दाखल आहेत तर घरफोडीचेही अकरा गुन्हे दाखल असून सात महिलांच्या अंगावरील सोन्याचे दागिने खेचून येण्याचे प्रकार घडले आहेत. तर चार गुन्ह्यात पोलिस असल्याची बतावणी करीत संशयितांनी ज्येष्ठ नागरिक व महिलांना लक्ष करीत सुमारे पाच लाखांचे दागिने हात चलाखीने लुटून नेले आहेत..बस स्थानकांमध्ये गर्दीचा फायदा घेत महिलांच्या गळ्यातील दागिने चोरणे, रिक्षा प्रवासामध्ये महिलांच्या शेजारी सहप्रवासी म्हणून बसत संशयित चोरट्या महिला हात चलाखीने दागिने लंपास करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. तर बंद घरांचा कडीकोयंडा तोडून चोऱ्यांचे प्रमाणही वाढले आहे. विशेषतः रात्रीच्या घरफोडी गुन्ह्याचे प्रमाण सातत्याने वाढत असून गेल्या दहा महिन्यांमध्ये २४० घरफोड्याचे गुन्हे दाखल झाले आहेत..सध्या लग्नसराइचे दिवस असताना लॉन्स परिसरात चोऱ्या वाढल्या आहेत. महिलांच्या पर्समधील दागिन्यांवर डल्ला मारला जात आहे. सकाळी आणि सायंकाळी वॉक करणाऱ्या महिला व रात्री घरासमोरच शतपावली करत असताना खासकरुन ज्येष्ठ महिलांच्या गळ्यातील सोनसाखळी खेचून नेण्याचे प्रकारही सातत्याने घडत आहेत..ऑक्टोबरअखेर आकडेवारीसोनसाखळी चोरी - ११५दिवसा घरफोड्या - ५८रात्रीच्या घरफोड्या - २४०.चोरीचा मुद्देमाल परत केल्याचे आकडे (२०२५)एकूण मालमत्तेचे दाखल गुन्हे : ९८२पोलिस ठाणेस्तरावर मुद्देमाल परत : ३७५न्यायालय आदेशाने मुद्देमाल परत केल्याची संख्या : १६३.गर्भवती सुनेचे राक्षसी कृत्य! झोपेच्या गोळ्या देऊन सासूची हातोड्याने निर्दयी हत्या, पुरावा नष्ट करण्यासाठी रॉकेलने दिले पेटवून.नागरिकांनी मौल्यवान दागिने घरात ठेवू नये. त्यासाठी बँकेच्या लॉकरचा वापर करावा. महिलांनी गर्दीच्या ठिकाणी वा सार्वजनिक ठिकाणी सोन्याचे दागिने वापरू नये. सुरक्षात्मक उपाययोजना केल्यास चोरीच्या घटनांना आळा बसू शकतो.- संदीप मिटके, सहायक पोलिस आयुक्त, शहर गुन्हे शाखा, नाशिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.