Nashik Gold Theft : सोन्याच्या दागिन्यांवर चोरट्यांची नजर; गेल्या २० दिवसांत ८१ लाखांच्या दागिन्यांवर डल्ला

Rising Gold Theft Cases in Nashik : नाशिकमध्ये अलीकडच्या काळात साखळी चोरी, घरफोड्या आणि दागिने लंपास करण्याच्या घटना वाढल्या असून महिलांवर व ज्येष्ठांवर चोरट्यांचा खास डोळा आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: सोन्याचा भाव गगनाला भिडत असताना धूमस्टाईल व घरफोडीत मागील २० दिवसात चोरट्यानी ८१ लाखांचे सोन्याचे दागिन्यांवर डल्ला मारला आहे. याचदरम्यान चोऱ्या घरफोड्या आणि बतावणी करीत सोन्याचांदीचे दागिने चोरी केल्याचे ३३ गुन्हे शहर पोलिस आयुक्तालयातील विविध पोलिस ठाण्यात दाखल झाले आहेत.

