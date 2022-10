नाशिक : आज रविवारी (ता २३), नागपूर विभागातील वर्धा-बडनेरा विभागावरील मालखेड आणि टिमटाळा स्थानकांदरम्यान रात्री सव्वा अकराला 20 कोळसा भरलेल्या वॅगन्स रुळावरून घसरल्या, परिणामी या विभागातील डाऊन आणि अप मार्गांवर परिणाम झाला. या गाड्या रद्द /वळवल्या/ शॉर्ट टर्मिनेट केल्या आहेत. (Goods coaches derailed on Wardha Badnera section route changes in some railway nashik Latest Marathi News)

हेल्पलाइन क्रमांक ०७१२-२५४४८४८

सदर गाड्या चांदूरबाजार-नारखेडी मार्गे वळवण्यात आल्या

22845 पुणे-हटिया JCO 23.10.2022

12261 CSMT-हावडा JCO 23.10.2022

12139 CSMT-नागपूर JCO 23.10.2022

नागपूर-नारखेर-चांदूरबाजार-बडनेरा मार्गे गाड्यांचे मार्ग बदलले

22847 विशाखापट्टणम-LTT JCO 23.10.2022

12656 चेन्नई-अहमदाबाद JCO 23.10.2022

सदर गाड्या रद्द केल्या

11122 वर्धा-भुसावळ JCO 24.10.2022

12140 नागपूर-CSMT JCO 23.10.2022 (धामणगाव ते नागपूर परत आणि रद्द)

12119 अमरावती-नागपूर JCO 24.10.2022

11040 गोंदिया-कोल्हापूर JCO 24.10.2022

01372 वर्धा-अमरावती JCO 24.10.2022

१७६४२ नरखेर-काचेगुडा जेसीओ २४.१०.२०२२

11121 भुसावळ-वर्धा JCO 24.10.2022

12106 गोंदिया-CSMT JCO 24.10.2022

12136 नागपूर-पुणे JCO 24.10.2022

12120 अजनी-अमरावती JCO 24.10.2022

12140 नागपूर-CSMT JCO 24.10.2022

01374 नागपूर-वर्धा JCO 24.10.2022

सदर गाड्या वळवल्या

20819 पुरी-ओखा JCO 23.10.2022 वाडी-दौंड-मनमाड-जळगाव मार्गे

12656 चेन्नई-अहमदाबाद JCO 23.10.2022 नारखेर-चांदूर बाजार-बडनेरा मार्गे

12834 हावडा-अहमदाबाद JCO 23.10.2022 पुलगाव-नागपूर-नारखेर-चांदूर बाजार-बडनेरा मार्गे

12860 हावडा-CSMT JCO 23.10.2022 नागपूर-नारखेर-चांदूर बाजार-बडनेरा मार्गे

12129 पुणे-हावडा JCO 23.10.2022 मार्गे बडनेरा-चांदूर बाजार-नारखेर-नागपूर

12844 अहमदाबाद-पुरी JCO 23.10.2022 मार्गे बडनेरा-चांदूर बाजार-नारखेर-नागपूर

18029 LTT-शालिमार JCO 23.10.2022 मार्गे बडनेरा-चांदूर बाजार-नारखेर-नागपूर

सदर गाड्या भुसावळ-खंडवा-इटारसी-नागपूर मार्गे वळवण्यात आल्या

22905 ओखा-हावडा JCO 23.10.2022

12145 LTT-पुरी JCO 23.10.2022

12809 CSMT-हावडा JCO 23.10.2022

सदर गाड्या कमी झाल्या

12160 जबलपूर-अमरावती JCO 23.10.2022 नागपूर येथे

12406 निजामुद्दीन-भुसावळ JCO 23.10.2022 नागपूर

सदर गाड्या अकोला-सिकंदराबाद मार्गे वळवण्यात आल्या

12655 अहमदाबाद-चेन्नई JCO 23.10.2022

22738 हिसार-सिकंदराबाद JCO 23.10.2022

सदर गाड्या बडनेरा-चांदूरबाजार-नारखेर-नागपूर मार्गे वळवण्यात आल्या

12105 CSMT-गोंदिया JCO 23.10.2022

12135 पुणे-नागपूर JCO 23.10.2022

22138 अहमदाबाद-नागपूर JCO 23.10.2022

18029 LTT-शालिमार JCO 23.10.2022

11039 कोल्हापूर-गोंदिया JCO 23.10.2022

12859 CSMT-हावडा JCO 24.10.2022

सदर गाड्या भुसावळ-खंडवा-इटारसी-नागपूर मार्गे वळवण्यात आल्या

12289 CSMT-नागपूर JCO 23.10.2022

12811 LTT-HATIA JCO 24.10.2022

12833 अहमदाबाद-हावडा JCO 24.10.2022

01140 मडगाव-नागपूर JCO 23.10.2022

13426 सुरत-मालदा टाउन JCO 24.10.2022

सदर गाड्या इटारसी-खंडवा-भुसावळी मार्गे वळवण्यात आल्या

12406 निजामुद्दीन-भुसावळ JCO 23.10.2022

सदर गाड्या गोंदिया-बल्हारशाह-सिकंदराबाद-वाडी-सोलापूर-पुणे मार्गे वळवण्यात आल्या.

12130 हावडा-पुणे JCO 23.10.2022

सदर नागपूर-इटारसी-खंडवा-भुसावळी मार्गे गाड्या वळवण्यात आल्या

22512 कामाख्या-LTT JCO 22.10.2022

१२८१० हावडा-सीएसएमटी जेसीओ २३.१०.२०२२

सदर गाड्या नागपूर-इटारसी-संत हिरडाराम नगर-नागदा मार्गे वळवण्यात आल्या.

22827 पुरी-सुरत JCO 23.10.2022

12950 संत्रागाची-पोरबंदर JCO 23.10.2022

22940 बिलासपूर-हापा JCO 24.10.2022

12834 हावडा-अहमदाबाद JCO 23.10.2022

नागपूर-नारखेर-चांदूरबाजार-बडनेरा मार्गे गाड्यांचे मार्ग बदलले

18030 शालीमार-LTT JCO 23.10.2022

१२१०२ शालीमार-एलटीटी जेसीओ २३.१०.२०२२

12290 नागपूर-CSMT JCO 24.10.2022

12262 हावडा-CSMT JCO 24.10.2022

पुणे-सोलापूर-सिकंदराबाद-बल्हारशाह-नागपूर मार्गे गाड्या वळवण्यात आल्या.

20821 पुणे-संत्रागाची JCO 24.10.2022

20804 गांधीधाम-विशाखापट्टणम JCO 23.10.2022 सुरत-वसई रोड-पनवेल-पुणे-सोलापूर-वाडी-सिकंदराबाद मार्गे.

प्रवाशांच्या सोयीसाठी भुसावळ विभागाने प्रत्येक स्टेशनवर मे आय हेल्प यु बूथ सुरु केले आहे

