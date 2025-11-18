Nashik Railway Route : नाशिक रेल्वेमार्ग होणार प्रशस्त! गोरेवाडी क्रॉसिंगवर रोड अंडर ब्रीज; शासनाने दिला जागा हस्तांतरणाला हिरवा कंदील

नाशिक: मध्य रेल्वेच्या नाशिक रोड ते भुसावळ रेल्वेमार्गावर गोरेवाडीदरम्यान क्रॉस होणारा आठ मीटरचा रस्ता आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर आता १८ मीटरचा केला जाणार आहे. त्यासाठी रेल्वे मार्गाला सर्व्हिस रस्ता बांधला जाणार आहे. त्यासाठी मध्यवर्ती कारागृहाची दोन हजार ७१७ चौरस मीटर जागा महापालिकेला हस्तांतरित करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यात आपत्कालीन स्थितीत भाविकांना रेल्वेस्थानकातून गोरेवाडी, जेल रोडमार्गे थेट दसकला गोदावरी नदीवर नेता येणे शक्य होणार आहे..जेल रोड ते गोरेवाडीदरम्यान रस्त्याचे रुंदीकरण होणार असल्याने हा मार्ग अधिक प्रशस्त होणार आहे. शासनाने सोमवारी (ता. १७) कारागृहाची जागा हस्तांतरित करण्यासाठी कारागृह प्रशासनाच्या ‘ना हरकत’ संदर्भात निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार रेल्वेमार्गाच्या गोरेवाडी रेल्वे फाटकाच्या ठिकाणी रोड अंडर ब्रीजचे बांधकाम करण्यासाठी नाशिक रोड मध्यवर्ती कारागृहाची दोन हजार ७१७ चौरस मीटर जागा नाशिक महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याला मान्यता मिळाली आहे..कुंभमेळ्यासाठी सोयमहापालिकेने भूमिअभिलेख विभागाकडून जागा मोजून घेऊन त्यानुसार ताबा घेत सीमांकन करून कामकाज सुरू करण्याचे आदेशात म्हटले आहे. गोरेवाडी ते जेल रोडदरम्यान होणाऱ्या १८ मीटरच्या रस्त्याचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन (एमआरआयडीसी) यांच्याकडून संयुक्तपणे करून घेतले जाईल. .सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर हे काम होणार असल्याने त्या काळात नियमित स्वरूपात किंवा आपत्कालीन स्थितीत नाशिक रोड रेल्वेस्थानकात उतरणाऱ्या प्रवाशांना गोरेवाडी गेटवरून जेल रोडला आणि तेथून दसकला गोदावरीकाठी नेणे शक्य होणार आहे. एकावेळी नाशिक रोड रेल्वेस्थानक ते बिटको चौकादरम्यानची गर्दी नियंत्रणासाठी आपत्कालीन मार्ग म्हणूनही या रस्त्याचा उपयोग करता येणे शक्य होईल..Kolhapur News: ‘मी नाही तर माझा वारस!’ घराणेशाहीचा फटका कार्यकर्त्यांना; ९ नगरपालिकांत नेत्यांच्या कुटुंबीयांचीच उमेदवारी .भुयारी मार्ग प्रस्तावितगोरेवाडी ते जेल रोड रस्त्याच्या रुंदीकरणाशिवाय मध्य रेल्वेच्या मार्गाखाली रस्ते वाहतूक सुलभ करण्यासाठी रेल्वे क्रॉसिंग बंद करून रेल्वे फाटकाच्या ठिकाणी भुयारी मार्ग बांधण्याचे नियोजन आहे. रेल्वेमार्गाखालील रस्ते वाहतूक सुलभ करण्यासाठी कारागृह प्रशासनाची जागा वापरली जाईल. सध्या या भागात मध्यवर्ती कारागृहाची शेतजमीन आहे. प्रत्यक्ष बांधकाम नसल्याने शेतीच्या जागेचा वापर होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.