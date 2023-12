Nashik News : बाबाजींच्या कृपेने मिळाली जगण्याची ‘दृष्टी’; धर्मसोहळ्यात सलीम पठाणने उलगडला जीवनपट

Nashik News : अकराव्या वर्षी माझी दृष्टी गेली. अनेक दवाखाने केले, परंतु पुढील तीन वर्षे डोळ्यासमोर अंधारच होता. अशा काळात एका सत्संगाच्या निमित्ताने स्वामी शांतीगिरी महाराजांची भेट झाली.

त्यांनी मौनव्रतात सात दिवस अनुष्ठान करण्याचा सल्ला दिला. (Got vision back through shantigiri maharaj grace to salim pathan nashik news)