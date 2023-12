NMC News: नाशिक महापालिका हद्दवाढ करण्याची शासनाची तयारी

NMC News: नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या विकास आराखड्यातील त्रुटी दुरुस्त करण्याबरोबरच नाशिककरांची तयारी असल्यास नाशिक महापालिकेची हद्दवाढ करण्यास शासन सकारात्मक असल्याची माहिती राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी दिली. (government is considering to increase limit of Nashik Municipal Corporation news)