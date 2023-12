By

सिडको : गोविंदनगर येथील जॉगिंग ट्रॅकचे नूतनीकरण, नंदिनी नदीवर गॅबियन वॉल बांधणे आणि कोठावळे मळ्यात बॉक्स कल्व्हर्ट बांधणे या कामांची कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहे.

आर्थिक तरतूद करण्यापासून अंतिम मंजुरी मिळेपर्यंत शिवसेना (ठाकरे गट) व सत्कार्य फाउंडेशनने केलेल्या सततच्या पाठपुराव्याला यश आले आहे.

महापालिका प्रशासनाचे प्रभागातील नागरिकांकडून आभार मानण्यात आले आहे. (Govindnagar Jogging Track Gabion Wall Commencement Order Thanks to commissioner from residents Nashik News)

गोविंदनगर जॉगिंग ट्रॅकचे नूतनीकरण व नंदिनी नदीवर गॅबियन वॉल बांधण्यासाठी आर्थिक तरतूद करावी, यासाठी सत्कार्य फाउंडेशनचे अध्यक्ष बाबासाहेब गायकवाड (देशमुख), शिवसेना कार्यकर्त्या चारुशीला गायकवाड (देशमुख) यांच्या पुढाकाराने १३ डिसेंबर २०२१ ला निवेदन देण्यात आले.

गॅबियन वॉल आणि बॉक्स कल्व्हर्टच्या कामांची वर्क ऑर्डर २० नोव्हेंबर आणि गोविंदनगर जॉगिंग ट्रॅकची २९ नोव्हेंबरला काढण्यात आल्याने ही कामे सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

सत्कार्य फाउंडेशनचे अध्यक्ष बाबासाहेब गायकवाड (देशमुख), शिवसेना कार्यकर्त्या चारुशीला गायकवाड (देशमुख), बाळासाहेब मिंधे, मयूर आहेर, धवल खैरनार, संगीता देशमुख, भारती देशमुख, प्रभाकर खैरनार, विनोद पोळ, रवींद्र सोनजे, मनोज वाणी, सतीश मणियार, नीलेश ठाकूर, यशवंत जाधव, डॉ. शशिकांत मोरे, बाळासाहेब राऊतराय,

अनंत संगमनेरकर, बन्सीलाल पाटील, अशोक पाटील, संध्या छाया ज्येष्ठ नागरिक संघाचे अध्यक्ष विठ्ठलराव देवरे, गोविंदनगर ज्येष्ठ नागरिक संघाचे अध्यक्ष भालचंद्र रत्नपारखी, बाळासाहेब देशमुख, बापूराव पाटील, बाळासाहेब तिडके, फकिरराव तिडके, डॉ. प्रतापराव कोठावळे, संतोष कोठावळे आदींसह रहिवाशांनी महापालिकेचे आभार मानले आहे.