Nashik Gram Panchayat : नाशिकच्या ५८४ गावांत पुन्हा 'सरपंच'राज! प्रशासक म्हणून माजी सरपंचांच्या नियुक्तीचे आदेश जारी

Nashik ZP Grants Administrative Powers Back to Sarpanchs in 584 Villages : कार्यकाळ संपलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये प्रशासक म्हणून पुन्हा सरपंचांचीच नियुक्ती करण्याचे आदेश जिल्हा परिषद प्रशासनाने बुधवारी दिले.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: सरपंच व सदस्यांचा कार्यकाळ संपलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये प्रशासक म्हणून पुन्हा सरपंचांचीच नियुक्ती करण्याचे आदेश जिल्हा परिषद प्रशासनाने बुधवारी (ता. ४) दिले. या आदेशानुसार, जिल्ह्यातील ५८४ ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंचांच्या हाती गावगाडा राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

