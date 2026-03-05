Nashik Gram Panchayat : नाशिकच्या ५८४ गावांत पुन्हा 'सरपंच'राज! प्रशासक म्हणून माजी सरपंचांच्या नियुक्तीचे आदेश जारी

नाशिक: सरपंच व सदस्यांचा कार्यकाळ संपलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये प्रशासक म्हणून पुन्हा सरपंचांचीच नियुक्ती करण्याचे आदेश जिल्हा परिषद प्रशासनाने बुधवारी (ता. ४) दिले. या आदेशानुसार, जिल्ह्यातील ५८४ ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंचांच्या हाती गावगाडा राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे..फेब्रुवारी २०२६ अखेर जिल्ह्यातील ६१० ग्रामपंचायतींमधील लोकनियुक्त सरपंच व सदस्यांचा कार्यकाळ संपला आहे. या ठिकाणी प्रशासक नियुक्तीची प्रक्रिया राबवली जात असताना, ‘सरपंच परिषदेने’ सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याची मागणी केली होती. .त्यानुसार राज्य शासनाने आदेश जारी करत सरपंचांना अधिकार देण्याचे निर्देश दिले. या आदेशानुसार इतर काही जिल्ह्यांमध्ये ही प्रक्रिया आधीच राबविण्यात आली होती; मात्र नाशिक जिल्ह्यात ती प्रलंबित होती. अखेर मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी बुधवारी जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीचे आदेश जारी केले..या निर्णयामुळे ५८४ ठिकाणी सरपंचांना अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. उर्वरित ग्रामपंचायतींमध्ये काही तांत्रिक अडचणींमुळे आदेश निर्गमित करण्यात आलेले नाहीत, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. या आदेशानंतर माजी सरपंचांना पुन्हा एकदा गावचा कारभार सांभाळण्याची संधी मिळाली आहे..२६ ठिकाणी तांत्रिक अडचणग्रामपंचायत प्रशासक म्हणून सरपंचांची नियुक्ती करताना प्रशासनाने त्यांची पार्श्वभूमी तपासली आहे. ज्या सरपंचांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे किंवा ज्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल आहेत अथवा भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत, अशा ठिकाणी सरपंचांची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. जिल्ह्यातील अशा २६ ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून विस्तार अधिकाऱ्यांचीच नियुक्ती कायम राहणार आहे.Farmer Loan: शेतकरी कर्जमाफीबाबत मोठी बातमी! कृषिमंत्र्यांनी विधान परिषदेत सांगितली तारीख; कर्जमाफीचा निर्णय कधी?.जानेवारीपूर्वीच्या ग्रामपंचायतींमध्येही बदल होणार?जानेवारी २०२६ अखेर जिल्ह्यातील २१४ ग्रामपंचायतींमध्ये प्रशासक म्हणून विस्तार अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. मात्र, या नियुक्तीला सरपंच परिषदेने हरकत घेतली आहे. या संदर्भात राज्य शासनाने नवीन आदेश जारी केल्यास, त्या ठिकाणीही माजी सरपंचांना संधी मिळू शकते, असा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. मात्र, सध्या तरी यावर अधिकृत शिक्कामोर्तब झालेले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.