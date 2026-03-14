नाशिक: जिल्ह्यातील ५८४ ग्रामपंचायतींमध्ये नियुक्त सरपंच प्रशासकांना आर्थिक निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. त्यांचे कामकाज व अधिकारांविषयी मार्गदर्शन मिळावे, यासाठी जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाने जिल्हा परिषदेला पत्र दिले आहे. .जानेवारी व फेब्रुवारीत ५८४ ग्रामपंचायतींमधील सरपंच व सदस्यांची मुदत संपली आहे. या गावांमधील कारभार सांभाळण्यासाठी प्रशासकांची नियुक्ती करताना राज्य शासनाने सरपंच, उपसरपंच व सदस्यांची प्रशासकीय समिती नियुक्त केली आहे. त्यांना पुन्हा संधी मिळाल्यामुळे सरपंच व सदस्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण असले तरी काम करताना ग्रामसेवकांना काही अडचणी येत असल्याने त्यांनी काम करण्यास असमर्थता दर्शविली आहे. .Kolhapur Water Project : 'धामणी'चे अतिरिक्त पाणी करवीर तालुक्याला द्यावे; तर, कोल्हापूरला पोलिस आयुक्तालय हवे - नरके.याबाबत मार्गदर्शन मागविले आहे. यात प्रशासकीय समितीची मासिक बैठक घेणे अनिवार्य आहे का?, बैठकीचे इतिवृत्त व कामाची पद्धत कशी असावी व बैठक कोणत्या नियमान्वये घ्यावी? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. याशिवाय प्रशासकांना देण्यात येणारे मानधन भत्ता देय राहील का? दैनंदिन कामकाजात समितीचा सल्ला व मान्यता घेण्याची प्रक्रिया कशी राहील आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक निर्णयांबाबत प्रशासकीय समितीचे अधिकार स्पष्ट करण्याची मागणी राज्य ग्रामपंचायत अधिकारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रमोद ठाकरे व सरचिटणीस संजय गिरी यांनी केली आहे..संघटनेने दिलेल्या पत्राच्या आधारे राज्य शासनाकडून मार्गदर्शन मागविले आहे. त्याबाबत मार्गदर्शन प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.- वर्षा फडोळ, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत विभाग).