Gram Panchayat Election :...अन् शाळेत पोषण आहार शिजवणारी महिला झाली सरपंच!

जायखेडा (जि. नाशिक) : संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागुन असलेल्या बागलाण तालुक्यातील जायखेडा येथील थेट सरपंचपदाची निवडणुक अत्यंत चुरशीची झाली . या निवडणुकीत शोभा निवृत्ती गायकवाड यांनी १६६२ मते मिळून त्यांनी आपले प्रतिस्पर्धी मीना चेतन अहिरे यांच्यावर ५३ मतांची आघाडी मिळवून दणदणीत विजय संपादीत केला. (Gram Panchayat Election shobha gaikwad cooks nutritious food in school becomes Sarpanch of jaykheda nashik news)

जायखेडा सरपंचपद हे अनुसूचित जमाती साठी राखीव असल्यानेे त्यासाठी ५ उमेदवार रिंगणात आपले नशीब अजमावत होते. मात्र जायखेडा येथील जिल्हा परिषद शाळेत पोषण आहार शिजवणाऱ्या शोभा गायकवाड यांनी आपल्या मनमिळाऊ स्वभावामुळे व आपल्या समाज कार्यामुळे त्यांना मतदारांनी भरघोस मतं देत विजयी केले. कुठलीही निवडणूक म्हटली की पैसा लागतो त्या शिवाय निवडणूक लढणे शक्य नाही.

असे असले तरी माणसाचे कार्य व स्वभाव चांगला असले तर अशा वेळेस पैसाही कमी असला तरी चांगल्या माणसाला आजही किंमत आहे हे या निवडणुकीतुन जनतेने दाखवून दिले असे शोभा गायकवाड यांनी सकाळशी बोलताना सांगितले. त्यांच्या या विजयामुळे सर्वांकडून त्यांचे अभिनंदन केले जात आहे.

