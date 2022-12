By

कंधाणे (जि. नाशिक) : तिळवण (बागलाण) ग्रुप ग्रामपंचायत पंचवार्षिक निवडणुकीत सरवर येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत पोषण आहार शिजवणाऱ्या स्वंयपाकी विमलताई बोरसे यांची लोकनियुक्त सरपंचपदी निवड झाली. (Gram Panchayat Election vimaltai borse cooks nutritious food in ZP school become sarpanch of kandhane nashik news)

पेसा अंतर्गत येणाऱ्या तिळवण वाडीचौल्हेर व सरवर या आदिवासी बहुल गावातील ग्रामपंचायतीचे सरपंच पद अनुसूचित जमाती महिलांसाठी राखीव होते. निवडणुकीत परिवर्तन व तिलकेश्वर या पॅनल मध्ये अतिशय चुरशीच्या निवडणुकीत परिवर्तन पॅनल कडून आर्थिक परिस्थिती नाजूक असल्याने शालेय विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार शिजवण्यासाठी स्वंयपाकी म्हणून काम स्विकारुन अतिशय प्रामाणिकपणे स्वंयपाक करणाऱ्या विमलताई बोरसे यांना थेट सरपंच व त्यांचे पती अमृता बोरसे यांना सदस्य पदासाठी उमेदवारी देण्यात आली होती.

मतदारांनी परिवर्तन पॅनलच्या बाजूने कौल देऊन लोकनियुक्त सरपंचपदासह सर्व उमेदवारांना विजयी केले थेट सरपंच निवडणुकीत विमलताई बोरसे यांच्यासह पतींची सदस्य पदासाठी बहूमतांनी बाजी मारली त्यांच्या यशाचे सर्व स्तरातून अभिनंदन केले जात आहे

