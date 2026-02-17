Nashik Gram Panchayat : नाशिकमधील ६१० ग्रामपंचायतींचा कारभार वाऱ्यावर; प्रशासक नियुक्तीला स्थगिती मिळाल्याने पेच वाढला

नाशिक: निर्वाचित लोकप्रतिनिधींची मुदत संपुष्टात आलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीला न्यायालयाने येत्या १४ तारखेपर्यंत स्थगिती दिल्याने गावचे कारभारी नक्की कोण, याविषयी संभ्रम आहे. .फेब्रुवारी २०२६ अखेर जिल्ह्यातील ६१० ग्रामपंचायतींमधील सरपंच व सदस्यांचा कार्यकाळ पूर्ण होत आहे. कार्यकाळ संपल्यानंतर त्या ठिकाणी प्रशासक नियुक्त करू नये, असे पत्र जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांना गुरुवारी (ता. १२) पाठविले आहे. प्रशासक नियुक्तीसंदर्भात अरविंद दळवी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. .त्यांचे आदेश प्राप्त होईपर्यंत प्रशासक नियुक्तीला स्थगिती देण्यात आलेली आहे. पण लोकप्रतिनिधींचा कार्यकाळ संपलेला असताना प्रशासक नसल्याने ग्रामपंचायतीचा कारभार नक्की कुणी बघायचा याविषयी संभ्रम निर्माण झाला आहे. सरपंच किंवा सदस्य कामकाजात हस्तक्षेप करू शकत नाही, तर दुसरीकडे प्रशासक नियुक्त नसल्याने त्यांनाही काम करणे शक्य होणार नाही. अशा परिस्थितीत काही निर्णय घ्यायचे झाल्यास ते कुणी घ्यायचे, असा प्रश्न ग्रामस्थांनी उपस्थित केला आहे. मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींमध्ये सिन्नरला १००, मालेगाव ९९, येवला ६९ आदींचा समावेश आहे..Kolhapur City :हद्दवाढीशिवाय विकास नाही! मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे स्पष्ट संकेत; केंद्राच्या योजनांसाठी कोल्हापूरला विस्तार आवश्यक .२१४ ग्रामपंचायतींवर प्रशासकडिसेंबर २०२५ व जानेवारी २०२६ या कालावधीत मुदत संपलेल्या २१४ ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे येथील कामकाजाचा प्रश्न निकाली निघाला. मात्र, फेब्रुवारीत तब्बल ६१० ग्रामपंचायतींची मुदत संपणार असल्याने त्याबाबत न्यायालय काय भूमिका घेते याकडे लक्ष लागून आहे.फेब्रुवारीअखेर मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतीनाशिक २५, इगतपुरी १, त्र्यंबकेश्वर ३, दिंडोरी ६०, कळवण २८, बागलाण ४०, देवळा १०, चांदवड ५२, मालेगाव ९९, नांदगाव ५९, येवला ६९, निफाड ६४, सिन्नर १००, एकूण ६१०..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.