नाशिक

Nashik Gram Panchayat : नाशिकमधील ६१० ग्रामपंचायतींचा कारभार वाऱ्यावर; प्रशासक नियुक्तीला स्थगिती मिळाल्याने पेच वाढला

Bombay High Court Stay on Administrator Appointments : ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीला न्यायालयाने येत्या १४ तारखेपर्यंत स्थगिती दिल्याने गावचे कारभारी नक्की कोण, याविषयी संभ्रम आहे.
Gram Panchayat

Gram Panchayat

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: निर्वाचित लोकप्रतिनिधींची मुदत संपुष्टात आलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीला न्यायालयाने येत्या १४ तारखेपर्यंत स्थगिती दिल्याने गावचे कारभारी नक्की कोण, याविषयी संभ्रम आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
high court
Gram Panchayat
district
Administrator

Related Stories

No stories found.