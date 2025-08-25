नाशिक

Nashik Zilla Parishad : नाशिक जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागातील बदल्या वादाच्या भोवऱ्यात; उच्च न्यायालयात याचिका दाखल

Gram Panchayat Transfer Controversy in Nashik : नाशिक जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागातील वादग्रस्त बदल्यांच्या प्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून, पुढील सुनावणीची प्रतीक्षा आहे.
नाशिक: जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत विभागाच्या वादग्रस्त ठरलेल्या बदल्यांबाबत महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद महासंघाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. नाशिकच्या औद्योगिक न्यायालयात यापूर्वीच याचिका दाखल असल्याने आता या बदल्यांचा निर्णय न्यायालयाच्या कक्षेत गेला.

