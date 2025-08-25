Nashik Zilla Parishad : नाशिक जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागातील बदल्या वादाच्या भोवऱ्यात; उच्च न्यायालयात याचिका दाखल

नाशिक: जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत विभागाच्या वादग्रस्त ठरलेल्या बदल्यांबाबत महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद महासंघाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. नाशिकच्या औद्योगिक न्यायालयात यापूर्वीच याचिका दाखल असल्याने आता या बदल्यांचा निर्णय न्यायालयाच्या कक्षेत गेला. .जिल्हा परिषदेने मेमध्ये जिल्हांतर्गत कर्मचारी बदली प्रक्रिया राबविली. जिल्हा प्रशासनाने १० टक्क्यांऐवजी १५ टक्के बदल्या करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला राज्य शासनाने कालांतराने मंजुरी दिली. मात्र, ग्रामसेवक संघटनेने ग्रामपंचायतीच्या बदल्यांबाबत आक्षेप नोंदविला आहे. ही प्रक्रिया राबविताना ग्रामपंचायत विभागाने प्रक्रिया सुरू असताना रिक्त न दाखविलेल्या जागांवर ग्रामसेवकांची नियुक्ती करण्यात आली..प्रत्यक्षात रिक्त न दाखविता परस्पर नियुक्ती कुठल्या नियमांच्या आधारे करण्यात आली, त्याला त्वरित स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका ग्रामसेवक संघटनेने औद्योगिक न्यायालयात दाखल केली. परंतु, औद्योगिक न्यायालय या कालावधीत सुटीवर असल्याने नाशिकची याचिका ठाणे औद्योगिक न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात आली. त्यांचे कार्यक्षेत्र मोठे असल्याने त्यांनी नाशिकच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार देत पुन्हा नाशिककडे वर्ग केली. अखेर नाशिकच्या औद्योगिक न्यायालयात याचिका दाखल झाली आणि पहिल्याच निर्णयात ग्रामपंचायत विभागाला दणका दिला..ग्रामपंचायत विभागातील बदल्यांबाबत सुनावणी घेण्याचा अधिकार औद्योगिक न्यायालयाला नसल्याचा दावा या विभागाने केला होता. त्यांची याचिका फेटाळून लावत औद्योगिक न्यायालयाने सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला. सप्टेंबरमध्ये पुढील सुनावणी होणार आहे. राज्य जिल्हा परिषद महासंघाने उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली. त्यामुळे ग्रामपंचायत विभागातील बदल्या आता कायदेशीर कचाट्यात सापडल्या आहेत..Nashik News : पतसंस्थांच्या अडचणींवर ‘ॲक्शन प्लॅन’; प्रवीण दरेकरांचे आश्वासन.ग्रामपंचायत विभागातील बदल्यांबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने आमची याचिका मान्य करीत दाखल करून घेतली असून, पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू झाली आहे.- उमेशचंद्र चिलबुले, राज्याध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद महासंघ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.