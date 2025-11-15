Agriculture News : नाशिक द्राक्ष इंडस्ट्री खिळखिळी; अवकाळीमुळे ४० टक्के मजुरांचा रोजगार बुडाला!

नाशिक: यंदाच्या अस्मानी संकटाने नाशिकच्या द्राक्ष इंडस्ट्रीला अक्षरशः खिळखिळे केले आहे. केवळ द्राक्ष उत्पादक शेतकरीच नव्हे, तर या उद्योगाच्या प्रगतीत मोलाचा वाटा असलेल्या हजारो मजुरांनाही या आर्थिक तोट्याची मोठी झळ सोसावी लागते. यंदा द्राक्ष हंगामासाठी लागणाऱ्या मनुष्यबळात तब्बल ४० टक्क्यांनी घट झाली असून, येणाऱ्या काळात परिस्थिती आणखी गंभीर होण्याची भीती व्यक्त होत आहे..मजुरांवर उपासमारीची वेळ?अवकाळी पावसाने हातातोंडाशी आलेले द्राक्षपीक वाया गेल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती डळमळीत झाली आहे. याचा थेट परिणाम मजुरांच्या रोजगारावर झाला आहे. गोडबार छाटणीपासून फवारणीपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर द्राक्षशेतीला मजुरांची मोठी गरज भासते. यंदा ती संपल्याने या मजुरांसमोर रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सध्या तरी जी काही थोडीफार कामे सुरू आहेत, त्यासाठी मजुरांना दरवर्षीप्रमाणे ठरलेला मोबदला मिळत आहे..पूरक व्यवसायही संकटातनुकसान झालेल्या बागांची कामे काही दिवसांत मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहेत. त्यामुळे मजुरांच्या हाताला काम मिळणार नाही आणि त्यांना आर्थिक तोटा सहन करावा लागणार आहे. मजुरांच्या संख्येत झालेली घट केवळ शेतीपुरती मर्यादित नाही. द्राक्ष हंगामाच्या काळात जिल्ह्यात बाहेरून येणाऱ्या हजारो मजुरांमुळे परिसरातील हॉटेल आणि खानावळ व्यवसायाला मोठी तेजी येते. पण, यंदा मजुरांचा ओघ कमी झाल्याने या पूरक व्यवसायांवरही मंदीचे सावट पसरणार आहे..अर्थसाखळीवर परिणामद्राक्षशेती हे नाशिकच्या अर्थव्यवस्थेचे एक मुख्य चाक आहे. हे चाक मंदावल्यामुळे शेतकरी, मजूर, कोल्ड स्टोअरेज आणि हॉटेल व्यावसायिक अशा संपूर्ण साखळीवर नकारात्मक परिणाम होत आहे. संबंधित घटकांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन उपाययोजना करण्याची गरज आहे, अन्यथा हे संकट अधिक गडद होईल..दर वर्षी कोल्ड स्टोअरेजसाठी प्रतियुनिट २०० ते ३०० मजुरांचा पुरवठा करावा लागत होता. यंदा निर्यातक्षम द्राक्षांच्या तुटवड्यामुळे निर्यातदारांकडून मजुरांच्या मागणीत घट झाली आहे.- मुकेश भालनोर, मजूर पुरवठादार, कोकणगाव.यंदा जिल्ह्यातील द्राक्षबागांच्या नुकसानीमुळे कामांची गती कमी झाली आहे. बगलफूट काढणीचे काम आटोपल्यावर पुढील कामे करताना कमी दरात काम करावे लागेल.- रामकू नेवळ, मजूर, सुतारपाडा (ता. कपराळा, गुजरात).Kolhapur News: हुपरीतील ‘चंदेरी नगरी’चा तेज हरपला; पाणीपुरवठा, अतिक्रमणे आणि निकृष्ट कामांमुळे नागरिक त्रस्त!.द्राक्षबागेचे काम करण्यासाठी आलेल्या मजुरांमुळे नाश्ता आणि कोल्ड्रिंक्सला मोठ्या प्रमाणात मागणी असायची. परंतु, मजुरांची गरज कमी भासू लागल्याने व्यवसायावर परिणाम झाला आहे.- सुनील गोरे, हॉटेल व्यावसायिकपेठ, सुरगाणा, दिंडोरी, नवापूर, गुजरातमधून येणाऱ्या मजुरांमुळे आजपर्यंत द्राक्षबागांची कामे वेळच्या वेळी होत गेली. या वर्षी द्राक्षांच्या नुकसानीमुळे मजुरांना आर्थिक झळ सोसावी लागत आहे.- देवराम शिरसाठ, द्राक्ष उत्पादक, बहाद्दुरी (ता. चांदवड).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.