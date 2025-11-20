Agriculture News : नाशिक बेदाणा उद्योगाला अवकाळीचा मोठा फटका! द्राक्ष उत्पादनात ७०-८०% घट, १०० कोटींची उलाढाल २०-३० कोटींवर येणार

नाशिक: यंदाच्या अतिवृष्टीसह अवकाळी पावसाने जिल्ह्यातील द्राक्षबागांचे प्रचंड नुकसान केले आहे. निर्यातक्षम द्राक्ष उत्पादनात ७० ते ८० टक्क्यांपर्यंत झालेल्या संभाव्य घटीचा थेट फटका आता बेदाणा उद्योगालाही बसणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दर वर्षी १०० कोटींहून अधिक होणारी उलाढाल यंदा केवळ २० ते ३० कोटींवरच येऊन थांबणार असल्याची भीती व्यक्त केली जात असून, जिल्ह्यातील बेदाणा व्यावसायिक मोठ्या आर्थिक संकटाच्या छायेत आहेत..नाशिक जिल्ह्यात दर वर्षी एक हजार ७०० ते दोन हजार टन बेदाणानिर्मिती होते. देशांतर्गत तसेच परदेशी बाजारपेठेत नाशिकच्या बेदाण्याला मोठी मागणी असल्याने हा उद्योग स्थिर नफ्यात चालतो. मात्र, या वर्षी द्राक्ष उत्पादनात प्रचंड घट झाल्याने बेदाणानिर्मिती शेकड्यांच्या टनांपर्यंतच मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे. .व्यावसायिकांच्या अंदाजानुसार यंदा ३०० टनांपर्यंत उत्पादन घटण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यातून अंदाजे ७०० ते ८०० ट्रक बेदाण्याची विक्री होते. यंदा परिस्थिती पूर्णपणे उलट जाणार असून, हे प्रमाण थेट १०० ते ३०० ट्रकवर कोसळू शकते. काही व्यावसायिकांच्या मते, प्रत्यक्षात हे प्रमाण आणखी खाली जाण्याची शक्यता आहे..तातडीच्या उपाययोजनांची अपेक्षासंपूर्ण द्राक्ष व बेदाणा क्षेत्रावर संकटाचे सावट असल्याने शेतकरी आणि संबंधित व्यावसायिकांना वाचविण्यासाठी तातडीने आपत्ती भरपाई, प्रक्रिया उद्योगांसाठी विशेष पॅकेज, व्याजदर सवलत, वाहतूक व वीजदरात सवलती अशा उपाययोजनांची गरज असल्याची मागणी उद्योग क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे..आर्थिक गणित कोलमडणारद्राक्ष पिकातील घसरणीमुळे प्रक्रियेसाठी लागणारा कच्चा माल मिळण्यात अडथळे निर्माण होणार आहेत. उत्पादन खर्च वाढणार असून, तयार मालाचे प्रमाण घटणार आहे. यामुळे बेदाणा उद्योगाची अर्थव्यवस्था डळमळू शकते. अनेक लघु व मध्यम व्यावसायिकांसाठी तर ही परिस्थिती अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण करणारी ठरू शकते..द्राक्षमण्यांची कमतरता हीच मुख्य चिंतानिर्यातक्षम द्राक्षाचे मणी, देशांतर्गत बाजारपेठेत विक्री जाणारे द्राक्षमणी तसेच, वाइनचालकांकडून होणारी मोठ्या प्रमाणातील खरेदी या सर्व घटकांमुळे बेदाण्यासाठी लागणारा वेस्टेज द्राक्षमाल उपलब्ध होणे अत्यंत कठीण झाले आहे. नाशिक जिल्हा बेदाणा असोसिएशनचे म्हणणे आहे, की ‘द्राक्षाच्या अभूतपूर्व नुकसानीमुळे बेदाणा उद्योगासाठी उपलब्ध होणाऱ्या द्राक्षमण्यांचे प्रमाण किती राहील, हे सांगणेच कठीण झाले आहे. त्यामुळे उत्पादन नियोजन करणेही अवघड झाले आहे..ताम्हिणी घाटात थार दरीत कोसळून ६ जणांचा मृत्यू, ३ दिवसानंतर अपघात झाल्याचं आलं समोर.यंदा द्राक्ष नुकसानीमुळे बेदाणानिर्मिती प्रभावित होणार आहे. नुकसानीचा आकडादेखील ६० ते ७० कोटींच्या घरात जाणार आहे. परिणामी, बेदाणा व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या घटकांवर त्याचा विपरीत परिणाम होईल.- चंद्रकांत राका, अध्यक्ष, नाशिक जिल्हा बेदाणा असोसिएशनया वर्षी पावसामुळे द्राक्ष पिकांच्या नुकसानीमुळे बेदाणा निर्मितीत ७० टक्के घट होऊ शकते. बेदाणा व्यावसायिकांना माल मिळणे अवघड आहे. अनेक मजुरांवर बेरोजगारीची टांगती कुऱ्हाड आहे.- दर्शन देशमुख, बेदाणा उत्पादक, कसबे सुकेणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.