Agriculture News : द्राक्ष बागा उद्ध्वस्त! शेतकऱ्यांनंतर आता कृषी औषध कंपन्यांना ३५० कोटींचा महाफटका, कर्मचाऱ्यांना नोकरी गमावण्याची भीती

नाशिक: यंदाच्या अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसाने केवळ शेतकऱ्यांचेच नव्हे, तर कृषी औषध क्षेत्रातील कंपन्यांचेही कंबरडे मोडले आहे. द्राक्षबागांच्या झालेल्या मोठ्या प्रमाणातील नुकसानामुळे नाशिक जिल्ह्यातील औषध कंपन्यांना तब्बल साडेतीनशे कोटी रुपयांचा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. परिणामी, विक्री ठप्प झाल्याने अनेक ठिकाणी कर्मचारी कपातीची तलवार लटकू लागली आहे..द्राक्ष क्षेत्र आणि उलाढालनाशिक जिल्हा हा देशातील द्राक्ष उत्पादनाचा मुख्य केंद्रबिंदू आहे. सध्या येथे ५६ हजार ६८१ हेक्टर क्षेत्रावर द्राक्ष लागवड आहे. या बागांवर दरवर्षी मल्टिनॅशनल तसेच भारतीय औषध कंपन्यांच्या विविध उत्पादनांची मोठ्या प्रमाणात मागणी असते. दरवर्षी या औषध कंपन्यांची एकत्रित उलाढाल ७०० ते ८०० कोटी रुपयांपर्यंत जाते; परंतु यंदाच्या हंगामात सततच्या अवकाळी पावसामुळे द्राक्ष उत्पादन तब्बल ६० ते ७० टक्क्यांनी घटले आहे..मागणी कोसळली, विक्री ठप्पद्राक्षबागा नष्ट झाल्याने कीडनाशके, बुरशीनाशके आणि वाढ नियामक औषधांची मागणी कोसळली आहे. परिणामी, या औषधांची विक्री थेट प्रभावित झाली. मल्टिनॅशनल कंपन्यांची दरवर्षीची विक्री सुमारे ४०० ते ५०० कोटी रुपयांची असते. यंदा मात्र ती ५० टक्क्यांनी घटल्याचे चित्र आहे. भारतीय कंपन्यांच्या उत्पादनांनाही मागणीचा फटका बसला असून, त्यांच्या विक्रीत १०० ते १५० कोटी रुपयांची घट झाल्याचे जिल्ह्यातील ॲग्रो डीलर असोसिएशनने सांगितले..कंपन्यांवर आर्थिक ताणविक्री घटल्याने औषध कंपन्यांच्या रोकड प्रवाहावर परिणाम झाला आहे. अनेक कंपन्यांनी सध्या नवीन ऑर्डर्स स्थगित केल्या असून, काही ठिकाणी कर्मचारी कपातीचा विचार सुरू असल्याची माहिती मिळते. काही स्थानिक वितरकांनी सांगितले, की द्राक्षशेती ही आमच्या व्यवसायाचा कणा आहे. उत्पादन घटले की औषधविक्री अर्ध्यावर येते. यंदा परिस्थिती एवढी बिकट आहे, की अनेक डीलर्सना कर्ज फेडणे अवघड झाले आहे..अर्थव्यवस्थेलाही झटकाद्राक्ष शेती आणि औषध उद्योग हे परस्परांशी घट्टपणे जोडलेले आहेत. उत्पादन घटल्याने शेतकरी, डीलर्स, कंपन्या आणि त्यांच्या विक्री प्रतिनिधींवर साखळी स्वरूपात परिणाम झाला आहे. जिल्ह्यातील कृषी उद्योगाशी निगडित हजारो कुटुंबांच्या उत्पन्नावर या संकटाचा परिणाम झाला असून, अर्थव्यवस्थेतील चक्र मंदावले आहे..एका बाजूला हवामान बदलाच्या झटक्याने शेतकरी उद्ध्वस्त होत असताना, दुसऱ्या बाजूला औषध उद्योगात नोकरी गमावण्याची भीती निर्माण झाली आहे. शासन, संशोधन संस्था आणि उद्योग यांना आता एकत्र येऊन 'हवामान- प्रतिरोधक शेती'चे नवे मॉडेल उभे करावा लागेल. शेतकऱ्यांनी यापुढे द्राक्षाच्या नवीन व्हरायटीकडे वळायला हवे. विशेष म्हणजे द्राक्षाचे उत्पादन आता थेट २०२७ मध्येच येणार असल्याने शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी मार्गदर्शन व्हायला हवे.- अरुण मुळाणे, अध्यक्ष, नाशिक जिल्हा ॲग्रो डीलर असोसिएशन.द्राक्षबागा 'फेल' असल्याने अर्थव्यवस्था पूर्णपणे थांबणार असून, शेतकऱ्यांप्रमाणेच दुकानदारांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होईल. शेतकऱ्यांकडून होणारी मागील वसुली पूर्ण थांबली असून, शेतकरी व दुकानदारांनी एकमेकांना सांभाळून घेणे गरजेचे आहे.- सुनीत गांधी, सारा ॲग्रो, कसबे-सुकेणे.जिल्ह्यात दरवर्षी मल्टिनॅशनल कंपन्यांच्या विविध औषधांची विक्री ४०० ते ५०० कोटींवर जाते. यंदा द्राक्षाच्या नुकसानीमुळे यात ५० टक्के उलाढाल ठप्प झाली. भारतीय कंपन्यांच्या औषधांची मागणीही घटल्याने त्यातही १०० ते १५० कोटींची उलाढाल ठप्प झाली आहे.- ललित जाधव, खजिनदार, नाशिक जिल्हा ॲग्रो डीलर असोसिएशन.