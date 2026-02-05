Nashik Grape Export : नाशिकची द्राक्षे सातासमुद्रापार, पण निर्यातीचे आकडे चिंताजनक; ४ हजार टन द्राक्षे नेदरलँड-जर्मनीकडे रवाना

लासलगाव: सहा महिने सतत सुरू राहिलेल्या पावसामुळे नाशिक जिल्ह्यातील द्राक्ष उत्पादनाला मोठा फटका बसला असून, त्याचा थेट परिणाम द्राक्ष निर्यातीवर झाला आहे. यंदा द्राक्ष उत्पादनात तब्बल ५० टक्क्यांहून अधिक घट झाल्याने नाशिक जिल्ह्यातून द्राक्षाची निर्यात संथ गतीने सुरू आहे. युरोपमधील नेदरलँड व जर्मनी या देशांकडे आतापर्यंत ३१३ कंटेनरमधून सुमारे चार हजार २०२ टन द्राक्षांची निर्यात करण्यात आली आहे..वैशिष्ट्यपूर्ण चव, उत्कृष्ट गुणवत्ता आणि जागतिक दर्जाच्या निकषांमुळे नाशिकच्या द्राक्षांनी पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत आपली उपस्थिती अधोरेखित केली आहे. मात्र, निर्यातीचे प्रमाण अगदी नगण्य असल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. २०२४-२५ या हंगामात देशातून दोन लाख ७१ हजार २५३ टन द्राक्षांची निर्यात झाली असून, त्यातून सुमारे तीन हजार ५० कोटींचे परकीय चलन प्राप्त झाले होते. .मात्र, यंदाचा हंगाम द्राक्ष उत्पादकांसाठी अत्यंत आव्हानात्मक ठरला आहे. सहा महिने सततच्या पावसामुळे उत्पादन घटल्याने अनेक शेतकरी स्थानिक बाजारपेठेतच द्राक्ष विक्रीला प्राधान्य देत असल्याने निर्यातीवर त्याचा विपरीत परिणाम झाला आहे..नव्या बाजारपेठांची गरजयंदा महाराष्ट्रातून ३० हजार ४६० शेतकऱ्यांनी द्राक्षबागांची निर्यातीसाठी नोंदणी केली असून, कर्नाटकातून नऊ द्राक्षबागांची नोंदणी करण्यात आली आहे. वाढती जागतिक मागणी लक्षात घेता द्राक्ष निर्यातीसाठी केंद्र सरकारने विशेष लक्ष देण्याची गरज असल्याची मागणी शेतकरी व निर्यातदारांकडून होत आहे..वाहतूक खर्चात सवलत, शुल्कामध्ये दिलासा आणि नव्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांचा शोध घेतल्यास भारतीय द्राक्ष निर्यातीला मोठा वाव मिळू शकतो, असे मत निर्यातदार व्यक्त करीत आहेत..यंदा बदलत्या हवामानामुळे द्राक्ष उत्पादनात ५० टक्क्यांहून अधिक घट होण्याची शक्यता असून, त्याचा थेट आणि गंभीर परिणाम द्राक्ष निर्यातीवर होत आहे.- कैलास भोसले, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य द्राक्षबागायतदार संघ.Ancient Shiva Temple : झाशीत 500 वर्षे जुन्या शिवमंदिरात सापडला 'खजिना'? प्राचीन नाणी आणि भांडी आढळल्याने उडाली खळबळ, पुरातत्व विभागाकडून तपास सुरू.यंदा सहा महिने पाऊस सुरू राहिल्याने द्राक्षबागांचे मोठे नुकसान झाले. उत्पादन जवळपास निम्म्यावर आले. खर्च मात्र तसाच वाढलेला आहे.- सुनील गवळी, द्राक्ष उत्पादक, ब्राह्मणगाव विंचूरपुढील काळात वातावरण अनुकूल राहिले, तर निर्यातीला निश्चितच गती मिळू शकते. परदेशी बाजारपेठेत दर्जेदार व अवशेषमुक्त द्राक्षांची मागणी वाढत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी नियमांचे पालन, योग्य ग्रेडिंग-पॅकिंग आणि काढणीचे अचूक नियोजन करणे आवश्यक आहे.- सुरेश कळमकर, द्राक्ष निर्यातदार, मोहाडी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.