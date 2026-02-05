नाशिक

Nashik Grape Export : नाशिकची द्राक्षे सातासमुद्रापार, पण निर्यातीचे आकडे चिंताजनक; ४ हजार टन द्राक्षे नेदरलँड-जर्मनीकडे रवाना

Slow Pace of Grape Export from Nashik : यंदा द्राक्ष उत्पादनात तब्बल ५० टक्क्यांहून अधिक घट झाल्याने नाशिक जिल्ह्यातून द्राक्षाची निर्यात संथ गतीने सुरू आहे.
अरुण खांगळ : सकाळ वृत्तसेवा
लासलगाव: सहा महिने सतत सुरू राहिलेल्या पावसामुळे नाशिक जिल्ह्यातील द्राक्ष उत्पादनाला मोठा फटका बसला असून, त्याचा थेट परिणाम द्राक्ष निर्यातीवर झाला आहे. यंदा द्राक्ष उत्पादनात तब्बल ५० टक्क्यांहून अधिक घट झाल्याने नाशिक जिल्ह्यातून द्राक्षाची निर्यात संथ गतीने सुरू आहे. युरोपमधील नेदरलँड व जर्मनी या देशांकडे आतापर्यंत ३१३ कंटेनरमधून सुमारे चार हजार २०२ टन द्राक्षांची निर्यात करण्यात आली आहे.

