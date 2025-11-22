नाशिक

Agriculture News : द्राक्षपंढरीची व्यथा! 80% उत्पादन घट, आता निर्यातक्षम द्राक्ष तपासणीच्या 10 हजार खर्चाचा बोजा शेतकऱ्यांच्या मानगुटीवर

Unseasonal Rains Cause 70–80% Damage to Nashik’s Grape Production : यंदाच्या हंगामात अतिवृष्टी आणि हवामानातील बदलांमुळे द्राक्ष उत्पादनात 70 ते 80 टक्क्यांची घट झाल्याने शेतकरी अडचणीत आले आहेत. अशातच, निर्यातक्षम द्राक्षाच्या नमुना तपासणीसाठी लागणारा ₹ 10,000 चा खर्च निर्यातदारांनी उचलावा, अशी मागणी द्राक्ष उत्पादकांकडून जोर धरत आहे.
Grape

Grape

sakal 

रावसाहेब उगले
Updated on

नाशिक: यंदाच्या हंगामात अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस आणि हवामानातील अनिश्चिततेमुळे द्राक्ष उत्पादकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. उत्पादनात तब्बल ७० ते ८० टक्क्यांची घट होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला असून, या संकटातून सावरण्याची धडपड सुरू आहे. अशातच निर्यातक्षम द्राक्षाच्या नमुना तपासणीसाठी लागणारा जवळपास दहा हजार रुपयांचा खर्च शेतकऱ्यांच्या मानगुटीवर बसत असल्याने असंतोष वाढत आहे. हा खर्च संबंधित निर्यातदारांनी उचलावा, अशी मागणी सध्या द्राक्ष उत्पादकांकडून जोर धरत आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Farmer
Grapes
Conflict
Crop Damage
Export
Agriculture Loss
agricultural news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com