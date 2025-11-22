Agriculture News : द्राक्षपंढरीची व्यथा! 80% उत्पादन घट, आता निर्यातक्षम द्राक्ष तपासणीच्या 10 हजार खर्चाचा बोजा शेतकऱ्यांच्या मानगुटीवर

नाशिक: यंदाच्या हंगामात अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस आणि हवामानातील अनिश्चिततेमुळे द्राक्ष उत्पादकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. उत्पादनात तब्बल ७० ते ८० टक्क्यांची घट होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला असून, या संकटातून सावरण्याची धडपड सुरू आहे. अशातच निर्यातक्षम द्राक्षाच्या नमुना तपासणीसाठी लागणारा जवळपास दहा हजार रुपयांचा खर्च शेतकऱ्यांच्या मानगुटीवर बसत असल्याने असंतोष वाढत आहे. हा खर्च संबंधित निर्यातदारांनी उचलावा, अशी मागणी सध्या द्राक्ष उत्पादकांकडून जोर धरत आहे..‘सकाळ’ने सुरू केलेल्या ‘व्यथा द्राक्षपंढरीच्या’ या वृत्तमालिकेमुळे द्राक्ष शेतीच्या नुकसानीचे परिणाम कोणकोणत्या उद्योग, व्यवसाय आणि घटकांवर उमटत आहेत, याचे वास्तव चित्र समोर आले आहे. या मालिकेनंतर शेतकऱ्यांमधून उमटलेल्या तीव्र प्रतिक्रिया द्राक्षशेतीचे दुखणे मांडणाऱ्या आहेत. द्राक्षबागांचे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असताना आणि शेतकऱ्यांचे अर्थचक्र कोलमडत असताना, द्राक्ष उद्योगाशी संबंधित इतर घटक पुढाकार घेऊन शेतकऱ्यांच्या मदतीला धावतील का? हा जळजळीत सवाल शेतकरी विचारत आहेत..विशेषत:, द्राक्ष निर्यातीसाठी आवश्यक असणारी नमुना तपासणी (Sample Testing) प्रक्रिया महागडी ठरते. प्रत्येक शेतकऱ्याला हा खर्च पेलणे सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीत अशक्यप्राय बनले आहे. त्यामुळे, ‘ज्यांच्या निर्यात व्यवसायाचा पाया या द्राक्ष उत्पादनावर उभा आहे, त्यांनी तरी हा खर्च उचलावा’, अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करीत आहेत..केंद्र आणि राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी पुढे येत आहेत. द्राक्षशेतीवर अवलंबून असलेल्या सर्वांनी एकदिलाने शेतकऱ्यांना मदत करणे आवश्यक आहे. नमुना तपासणीचा खर्च कोण उचलेल, हा विषय वेगळा आहे; परंतु शेतकऱ्यांच्या द्राक्षाला चांगला दर मिळणे सर्वांत महत्त्वाचे आहे.- दिलीप बनकर, आमदार, निफाडअशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या पाठीशी निर्यातदारांनी उभे राहिले पाहिजे, ही द्राक्षबागायतदार संघाची भूमिका आहे. काही प्रश्न असतील तर द्राक्ष उत्पादकांनी तातडीने संघाकडे तक्रारी नोंदवाव्यात.- कैलास भोसले, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य द्राक्षबागायतदार संघ.Igatpuri Municipal Election : इंदुलकर यांचा भाजप प्रवेश! इगतपुरीचे राजकारण तापले; 30 वर्षांची सत्ता टिकवणार कोण?.रासायनिक अंश तपासणी अहवालाचा खर्च द्राक्षबागायतदारांकडून घेतला जातो. तो खर्च निर्यातदारांनी केला पाहिजे, त्याचबरोबर सात टक्के कपातीचा विषयदेखील गंभीर आहे. त्याबाबत ठोस भूमिका घेणे गरजेचे आहे.- बाबूराव सानप, द्राक्षबागायतदार, सोनेवाडी खुर्द (ता. निफाड)द्राक्ष उत्पादनात झालेली कमालीची घट ही शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने फार मोठे संकट आहे. निर्यातदार आणि द्राक्ष उत्पादक यांच्यातील संभ्रम दूर करण्यासाठी डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात बैठक आयोजित केली आहे.- बाळासाहेब गडाख, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य द्राक्षबागायतदार संघ, नाशिक विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.