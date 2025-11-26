Nashik Grapes Crisis : द्राक्ष उद्योगाला 'नव्या वाणां'ची गरज; पेटंटेड व्हरायटींच्या किचकट अटी शिथिल करण्याची उत्पादकांची जोरदार मागणी

नाशिक: गेल्या काही वर्षांपासून अस्मानी-सुलतानी संकटांनी द्राक्ष उद्योग अक्षरशः कोलमडून टाकला आहे. अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, रोगराई आणि निसर्गाच्या अनिश्चिततेमुळे द्राक्ष उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घटले आहे. परिणामी, यापुढील काळात पारंपरिक द्राक्ष वाणांवर अवलंबून राहण्याऐवजी नवनवीन, अधिक सक्षम आणि बाजारपेठेत मागणी असलेल्या वाणांची लागवड करणे गरजेचे ठरत आहे..मात्र, या नवीन, विशेषतः पेटंटेड वाण प्राप्त करण्यासाठी शेतकऱ्यांना किचकट अटी व प्रक्रिया पार कराव्या लागतात. त्यामुळे या अटी शिथिल करून शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या आणि सोप्या मार्गदर्शक सूचना द्याव्यात, अशी जोरदार मागणी द्राक्ष उत्पादकांकडून केली जात आहे..द्राक्षशेतीत १९८० ते २००० दरम्यान मोठी क्रांती झाली. १९८०-८५ च्या काळात गणेश, सोनाका आणि शरद सिडलेस या जातींचे क्षेत्र झपाट्याने वाढले. १९९०- २००० पर्यंत ‘वनरुट’ क्षेत्र घटले आणि ‘डॉग्रीज’वर कलम करून नवीन प्रजातींचे संशोधन वेगाने पुढे गेले. अद्ययावत तंत्रज्ञान, आधुनिक लागवड पद्धती आणि प्रयोगशील वृत्तीच्या जोरावर नाशिक जिल्ह्यातील द्राक्षबागांचे रूपांतर नंदनवनात झाले. .शिकण्यासाठी, संशोधनासाठी आणि प्रगत द्राक्षशेतीचा अनुभव घेण्यासाठी शेतकरी परदेश दौऱ्यांवरही जाऊ लागले. एकूणच नवीन द्राक्ष वाणांची लागवड ही द्राक्ष उद्योगासाठी आगामी दशकातील ‘मैलाचा दगड’ ठरणार आहे. अटी शिथिल झाल्यास नाशिक जिल्ह्यापासून संपूर्ण महाराष्ट्रातील द्राक्षशेतीला नवी दिशा मिळेल आणि जागतिक बाजारपेठेत भारतीय द्राक्षांची चमक आणखी वाढेल, यात शंका नाही..शेतकऱ्यांचे म्हणणेनैसर्गिक संकटांचा सामना करताना नव्या व्हरायटी, हीच आमची ढाल आहे. मग, त्या मिळविण्यासाठी अडथळे का? आजच्या बदलत्या हवामानात पारंपरिक वाणांवर अवलंबून राहून द्राक्षशेती टिकणार नाही. जगाच्या बाजारपेठेत स्पर्धा टिकवायची असेल, तर रोगप्रतिकारक, उच्च उत्पादनक्षम, कमी खर्चिक आणि निर्यातक्षम अशा नवीन वाणांची गरज अनिवार्य आहे..अटी शिथिल करण्याची प्रत्यक्ष गरज का?नवीन वाण मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनेक बंधनांमधून जावे लागते. उच्च परवाना शुल्क, मर्यादित रोप उपलब्धता, करारनामा, निरीक्षणे, नियमावली, परदेशी कंपन्यांच्या परवानग्या यामुळे अनेक शेतकरी या पेटंटेड वाणांपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत. परिणामी, उद्योगाला आवश्यक असलेली प्रगत वाण व्यापक प्रमाणात लागवडीखाली येत नाहीत..‘रुटस्टॉक’मुळे द्राक्षशेतीत क्रांती१९९५ नंतर द्राक्षशेतीत लक्षणीय बदल झाले. फायटोफ्थोरा, मिलीबग, नेमॅटोड्स यांसारख्या समस्यांवर मात करण्यासाठी ‘रुटस्टॉक’ हा मोठा पर्याय पुढे आला. यावर कलम करून अनेक सुधारित, उच्च प्रतीचे वाण विकसित झाले. त्यामध्ये माणिक चमन, काजू सोनाका, जम्बो, नाना पर्पल, क्रिमसन, ग्राफ्टेड हुंडी, आरा-३५, आरा-३६ या वाणांचा समावेश होता. या जातींचे वैशिष्ट्य म्हणजे ‘जीए’चा कमी-अधिक वापर न करता स्वतः विकसित होणे, रोगप्रतिकारक क्षमता, सातत्यपूर्ण उत्पादन, निर्यातक्षम गुणवत्ता यामुळे या वाणांच्या लागवडीखालील क्षेत्रात झपाट्याने वाढ होत आहे..नवीन वाणांबाबत द्राक्षतज्ज्ञांचे मतया वर्षीच्या अवकाळी पावसाच्या संकटानंतर बऱ्याच प्लॉटमध्ये द्राक्ष कमी आले आहेत. अशा परिस्थितीत नवीन द्राक्ष व्हरायटी ज्यांचा फूल-फ्रूटनेस चांगला आहे, तसेच माल तयार झाल्यानंतर येणारा पाऊस सहन करण्याची क्षमता काही व्हरायटींमध्ये जास्त आहे. याकडे बागायतदारांचा कल वाढतो आहे. .परंतु, या नवीन व्हरायटींची लागवड करण्यापूर्वी जमिनीची खोल मशागत, पाण्याचा निचरा कसा होईल, याकडे लक्ष दिले पाहिजे. ‘रूटस्टॉक’वर लागवड करताना जमिनीच्या प्रकारानुसार ‘रूटस्टॉक’ व्हरायटी निवडावी. झाडातील अंतर, स्ट्रक्चर, ओलांडा पद्धत ही पूर्णपणे नवीन व्हरायटीचे गुणधर्म बघूनच निवड करावी. या व्हरायटी पेटेंटेड असल्याने त्यांचे ‘नोंदणी शुल्क’ व तयार मालाला रॉयल्टी लागते. पूर्ण माहिती बागायतदारांनी करून घ्यावी. कोणतीही नवीन व्हरायटी लागवड करण्यापूर्वी जेथे लागवड केलेल्या आहेत तेथे भेट देऊन माहिती जाणून घ्यावी.- सुनील गवळी, द्राक्ष सल्लागार, नारायण टेंभी (ता. निफाड).पूर्वी द्राक्षाच्या जेमतेम दोन ते तीन व्हरायटी होत्या. त्याची टिकवण क्षमता होती. रोगास बळी पडत नव्हत्या. परंतु सध्या नवीन व्हरायटींची मोठ्या प्रमाणात लागवड झाली आहे. या व्हरायटींचा अनुभव नसल्याने त्या व्हरायटीच्या घडनिर्मितीस व रोग, क्रॅकिंगची मोठी समस्या आहे. या व्हरायटींसाठी योग्य मार्गदर्शन मिळावे. तरच शेतकरी लागवड करतील.- अजित वडजे, द्राक्ष उपादक, आंबेवणी (ता. दिंडोरी).Tree plantation: आंधळी गावात पाच हजार वृक्षांचे रोपण; मान्यवरांसह ग्रामस्थांची उपस्थिती; संपूर्ण गाव हरित करण्याचा संकल्प ! .यंदा तीन महिने लवकर पावसाने हजेरी लावल्याने द्राक्ष बागायतदारांचे अतोनात नुकसान झाले. तरीही मोठ्या कष्टाने आणि हिमतीने शेतकरी द्राक्षबागा वाचविण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. अशा परिस्थितीत निर्यातदारांनी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहणे गरजेचे आहे.- अंकित वाघ, शेतकरी, रानवड (ता. निफाड).या वर्षीच्या आव्हानात्मक परिस्थितीमध्ये ‘आरा ३५’, ‘आरा ३६’, ‘ॲलिसन’ यांसारख्या पेटंटेड व्हरायटीमध्ये चांगला फ्रूटफुलनेस दिसून आला. परंतु, पेटंट असलेल्या व्हरायटींसाठी पेटंट रजिस्टर असणाऱ्या फार्मर प्रोड्युसर कंपनीचे सभासद असणे किंवा काही व्हरायटींसाठी मोठ्या क्षेत्राची अट यामुळे लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना बंधन येत आहे.- अभिजित कदम, शेतकरी, चितेगाव (ता. निफाड).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 