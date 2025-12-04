Agricultural News : परदेशी ‘द्राक्षगुरूंचा’ सल्ला फसला? नाशिकच्या शेतकऱ्यांवर खर्चाचा डोंगर!

नाशिक: नाशिक जिल्ह्यात निर्यातक्षम द्राक्ष उत्पादनाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी अनेक निर्यातदार कंपन्या परदेशातील ‘द्राक्षगुरू किंवा तज्ज्ञांना पाचारण करतात. आधुनिक तंत्रज्ञान, सूक्ष्म व्यवस्थापन आणि दर्जेदार उत्पादनाचे मार्गदर्शन मिळावे, या उद्देशाने शेतकरीही अशा सल्लागारांवर भरवसा ठेवतात. मात्र, प्रत्यक्षात या तज्ज्ञांच्या सल्ल्याचा मेळ स्थानिक वातावरणाशी न बसल्याने शेतकरी अपेक्षित यश मिळवू शकत नाहीत. उलट खर्चाचा बोजा वाढून शेतकरी अधिकच अडचणीत सापडत असल्याची वस्तुस्थिती उघड होत आहे..निर्यातदार कंपन्या या परदेशी तज्ज्ञांना ठराविक ‘पॅकेज’ देतात. मात्र, हे पॅकेज किती असते, त्यामागील व्यवहार काय असतो, याची माहिती शेतकऱ्यांना दिली जात नाही. बहुतांशवेळी या तज्ज्ञांना गावोगावी नेले जाते आणि प्रगतिशील किंवा मोठ्या शेतकऱ्यांच्या बागांमध्ये ‘प्लॉट व्हिजिट’च्या नावाखाली नियमित भेटी घेतल्या जातात. या भेटीसाठी लागणारा खर्च, प्लॉट व्हिजिट फी, मुक्काम, प्रवास, विशेष मार्गदर्शन शुल्क हे सर्व थेट शेतकऱ्यांच्या खिशातूनच जात असल्याने त्यांच्यावर आर्थिक बोजा वाढतो..‘खड्डा’ तपासणीचा अतिरिक्त खर्चसल्लागारांच्या निर्देशानुसार द्राक्षबागांमध्ये दर पंधरा दिवसांनी झाडांच्या मुळापर्यंत एक मोठा खड्डा खणला जातो. त्यामागे उद्देश एकच असतो, मातीतील ओलावा, पाण्याचा निचरा, मुळांची वाढ आणि स्थिती बघितली जाते. तपासणी वैज्ञानिक असली तरी इतक्या वारंवार केलेल्या खड्ड्यांचा खर्च शेतकरी स्वतःच उचलतो. मजुरी, साधनसामग्री, वेळ हे सगळे मिळून हा खर्च हजारोंमध्ये जातो. परंतु, त्याचा दिसून येईल इतका लाभ शेतकऱ्यांना मिळत नाही..स्थानिक हवामानाला परदेशी सल्ला फसतोनाशिकमधील हवामान हे परदेशातील अनेक द्राक्ष उत्पादक देशांपेक्षा पूर्णतः भिन्न आहे. तिथल्या अनुभवावर आधारित सूचना नाशिकच्या परिस्थितीत तंतोतंत लागू होत नाहीत. त्यामुळे होत काय, तर वाढ, छाटणी, सिंचन याबाबत चुकीचे निर्णय घेतले जातात. पिकावर ताण येतो, उत्पादनाचा दर्जा आणि प्रमाण दोन्ही घटते, खर्च मात्र वाढतच जातो. अनेक शेतकऱ्यांचे अनुभव सांगतात, की तज्ज्ञांच्या सूचनांवर लाखो रुपये खर्च करूनही उत्पादन अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी येते. काहीवेळा रोगांचे प्रमाणही वाढते..वैज्ञानिक दृष्टिकोन हवापरदेशी तज्ज्ञांकडून मार्गदर्शन घेण्यात काहीच गैर नाही. परंतु, सल्ला स्थानिक परिस्थितीनुसार सुधारला गेला नाही, खर्चाचा पारदर्शक तपशील दिला गेला नाही आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन न वापरता अंधानुकरण केले, तर शेतकऱ्यांना खड्ड्यातच जावे लागते. निर्यातदार कंपन्यांनी शेतकऱ्यांसाठी पारदर्शक दर, स्थानिक तज्ज्ञांची मदत आणि वातावरणाचा मेळ लक्षात घेऊनच सल्ला देणे अत्यावश्यक असल्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे..शेतकऱ्यांचे म्हणणेगुरू आले, की सगळ्यांना त्यांची भेट घ्यावीच लागते.इतर शेतकरी त्यांच्या सल्ल्यामुळे प्रगत होतील, या भावनेतूनही शेतकरी फी भरतात.दर्जा वाढेल, या आशेने खर्च वाढवत जातो, पण उलट आर्थिक खड्डा तयार होतो..तज्ज्ञांकडे दुर्लक्ष!नाशिकमध्ये कृषी विद्यापीठ, स्थानिक वैज्ञानिक, मृदा, जलतज्ज्ञ मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध असताना त्यांचा सल्ला अनेकदा दुय्यम ठरतो. परदेशी नाव, वेगळी भाषा आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचे आकर्षण यामुळे शेतकरी भुलतात, असेही कृषितज्ज्ञांचे निरीक्षण आहे. ‘ज्ञान’ मोफत, पण त्याची किंमत शेतकऱ्यांना चुकवावी लागते. परदेशी गुरूंच्या मार्गदर्शनाचा फायदा काही प्रमाणात होतोही, पण तो स्थानिक गरजेनुसार बदलला नाही, तर त्यातून फक्त आर्थिक नुकसान होते..परदेशातील द्राक्ष सल्लागारांच्या मार्गदर्शनाचा फायदा नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना होतो किंवा नाही, हा विषय नंतरचा आहे. परंतु, द्राक्ष उत्पादकांना मोफत मार्गदर्शन करण्यासाठी कृषी विभागाने आतापर्यंत काय केले, यावर विचारमंथन होणे गरजेचे आहे.- वासुदेव काठे, समन्वयक, दाभोलकर प्रयोग परिवार, महाराष्ट्र राज्य.Dry Fruits Price : काजू-बदाम-अक्रोडचा भाव 'जैसे थे'; जीएसटीत कपात झाली, तरी सुकामेव्याच्या दरात यंदा ग्राहकांना दिलासा नाही.परदेशातून येणाऱ्या द्राक्षगुरूंना कंपन्या जरी मोठ्या पॅकेजवर बोलवत असल्या तरी त्या पॅकेजची खरी माहिती शेतकऱ्यांपासून दडवली जाते. परदेशी तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन चांगलेच असते. पण, त्याचा खर्च मात्र पूर्णपणे आमच्या अंगावर येतो. इथले वातावरण, माती, हवामान हे परदेशापेक्षा खूप वेगळे आहे. तेथील पद्धती इथे नेहमी शंभर टक्के लागू पडत नाहीत.- अमोल बरकले, शेतकरी, शिंदवड (ता. दिंडोरी)उत्पादन वाढेल या आशेने शेतकरी हा मार्ग अवलंबतो. पण, खर्च मात्र दिवसेंदिवस वाढत जातो. अनेकवेळा अपेक्षित उत्पादन न मिळाल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीतच सापडतो.- सचिन थोरे, शेतकरी, मरळगोई.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.