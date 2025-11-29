नाशिक

Grapes Farming : द्राक्षशेतीचा 'महागडा' सल्लागार! उत्पादन खर्चाने मोडले शेतकऱ्यांचे कंबरडे; कृषी विभागाने लक्ष द्यावे

Rising Cost of Grape Farming Over the Years : गेल्या काही वर्षांत द्राक्षशेतीचा उत्पादन खर्च वाढला असून, बाजारभावाच्या तुलनेत तो परवडणारा राहिला नाही. खर्च कमी करण्यासाठी शासकीय मार्गदर्शनाची मागणी शेतकरी करत आहेत.
रावसाहेब उगले
Updated on

नाशिक: द्राक्षशेती पूर्वी परवडणारी होती; परंतु गेल्या काही वर्षांत ती खर्चिक बनत चालली आहे. उत्पादन खर्च प्रचंड वाढला असून, त्याच्या तुलनेत बाजारभाव मिळत नसल्याने शेतकरी आर्थिक दडपणाखाली चिरडला जातो. वाढत्या अडचणींमधून शेतकऱ्यांची सुटका करायची असेल, तर ‘कमीत कमी खर्चात द्राक्षशेती’ करण्यासाठी कृषी विभागाकडून ठोस उपक्रमांची गरज शेतकरी बांधवांनी व्यक्त केली आहे.

