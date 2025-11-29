Grapes Farming : द्राक्षशेतीचा 'महागडा' सल्लागार! उत्पादन खर्चाने मोडले शेतकऱ्यांचे कंबरडे; कृषी विभागाने लक्ष द्यावे

नाशिक: द्राक्षशेती पूर्वी परवडणारी होती; परंतु गेल्या काही वर्षांत ती खर्चिक बनत चालली आहे. उत्पादन खर्च प्रचंड वाढला असून, त्याच्या तुलनेत बाजारभाव मिळत नसल्याने शेतकरी आर्थिक दडपणाखाली चिरडला जातो. वाढत्या अडचणींमधून शेतकऱ्यांची सुटका करायची असेल, तर ‘कमीत कमी खर्चात द्राक्षशेती’ करण्यासाठी कृषी विभागाकडून ठोस उपक्रमांची गरज शेतकरी बांधवांनी व्यक्त केली आहे..द्राक्षशेतीच्या इतिहासात डोकावले, तर २००० नंतर या क्षेत्रात तांत्रिक व वैज्ञानिक बदलांची मोठी लाट आली. डॉगरीज पद्धतीचा प्रसार, विविध दर्जेदार वाणांचे कलम, आधुनिक सिंचन तंत्रज्ञान, तसेच निर्यातक्षम द्राक्षांची वाढती मागणी यामुळे कमी क्षेत्रात अधिक व उच्च प्रतीचे उत्पादन घेण्याकडे बागायतदारांचा कल वाढला. .बाजारपेठेतील स्पर्धा तीव्र झाल्याने शेतकरी स्वतःच ग्राहक, व्यापारी आणि निर्यातदारांच्या अपेक्षा समजून घेऊ लागले. चोखंदळ ग्राहकांच्या आवडीनुसार ‘प्रतवारी’वर लक्ष केंद्रित केले गेले. दर्जेदार मालासाठी आवश्यक तेवढी गुंतवणूक करण्याची शेतकऱ्यांची मानसिकता तयार झाली..संजीवकांचा वाढता वापरद्राक्षमालाची प्रतवारी आणि गोडवा वाढविण्यासाठी विविध संजीवकांचा वापर वाढू लागला. याबरोबरच हवामानातील अनिश्चितता, बुरशीजन्य रोगांचे नवे प्रकार, कीड प्रादुर्भाव, उष्णतेचा ताण आदी समस्यांनी शेतकऱ्यांना अधिक सक्षम औषधांवर अवलंबून राहण्यास भाग पाडले. सततच्या उत्पादनामुळे जमिनीचा पोत खालावू लागल्याने माती, पाणी आणि देठ परीक्षण आवश्यक ठरले. या चाचण्यांमधून मिळालेल्या निष्कर्षांप्रमाणे कमतरता दूर करण्यासाठी खतांची मात्रा पुन्हा ठरवावी लागली. परिणामी, खर्चाचे ओझे आणखी वाढले..कृषी विभागाकडून अपेक्षा वाढल्याआजच्या स्थितीत अनेक अनुभवी द्राक्ष उत्पादक एकच बोलतात, ‘‘द्राक्षशेतीचा खर्च सल्लागारांवर अवलंबून राहिला आहे. परंतु, त्याचबरोबर खर्च असह्य पातळीपर्यंत वाढत चालला आहे.’’ शेतकऱ्यांना कमी खर्चात; पण दर्जेदार उत्पादन घेता यावे यासाठी कृषी विभागाने पुढाकार घेऊन शासकीय मार्गदर्शन, परवडणाऱ्या उपचार पद्धती, माती-देठ परीक्षणाची स्वस्त सुविधा, औषधांचे वैज्ञानिक व कमी खर्चिक शेड्यूल याचा कार्यक्रम राबवावा, अशी मागणी वाढू लागली आहे..कृषी सल्लागारांची संकल्पना आणि ‘खर्चाचे बिल’द्राक्ष शेतीतील या बदलत्या विज्ञानाला पाहून कृषी सल्लागारांची संकल्पना पुढे आली. सल्लागार द्राक्षबागांमध्ये प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी करीत आणि गरजेनुसार औषधे, खतांचे ‘प्रिस्क्रिप्शन’ देत. संजीवक, बुरशीनाशके, कीडनाशके, खतांचे शेड्यूल तयार करून बागायतदारांना पद्धतशीर मार्गदर्शन केले जात होते. सुरुवातीच्या काळात याचा मोठा फायदा शेतकऱ्यांना झाल्याचे दिसले. .उत्पादनाचे विक्रमी आकडे पुढे येताच सल्लागारांची मागणी वाढली आणि या क्षेत्रात अक्षरशः ‘पेव’ फुटले. परंतु, हळूहळू या मार्गदर्शनाचा खर्च शेतकऱ्यांच्या नाड्या तोडू लागला. प्रत्येक एकरासाठी १० ते १२ हजार रुपये शुल्क, त्याबरोबर शिफारस केलेल्या औषधांचा खर्च, सल्लागार चार महिन्यांत शेकडो एकरांवर काम करीत असल्याने लक्ष केंद्रित न राहणे, या कारणांमुळे द्राक्षशेतीचा खर्च उत्पादनापेक्षा अधिक होऊ लागला..आम्ही द्राक्ष बागाईतदार कुटुंबातीलच घटक आहोत. पारंपरिक द्राक्षशेती करताना हवामान बदल, बाजारपेठेतील अनिश्चितता अनुभवली आहे. सुयोग्य मार्गदर्शनाशिवाय द्राक्षशेतीचा खर्च व उत्पन्नाचा ताळमेळ होणे शक्य नाही, याची जाणीव ठेवूनच कृषी पदविका प्राप्त केली. त्यातून द्राक्ष बागाईतदार शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करतो.- रावसाहेब मापारी, द्राक्ष पीक सल्लागार, उगाव (ता. निफाड).पूर्वी द्राक्षशेती शेतकरी आपल्या मर्जीप्रमाणे करीत होता. त्यावेळी खर्चही कमी व भरघोस उत्पन्न होत होते. परंतु, आज जर पाहिलं, तर निर्यातक्षम द्राक्ष बनविण्यासाठी शेतकरी सर्रासपणे सल्लागार नेमतात. त्यांना विशिष्ट मोबदला दिला जातो. त्यांच्या सल्ल्याने पाणी, खते, फवारणी यांचे महागडे नियोजन केले जाते; परंतु हवामानाच्या कायम बदलणाऱ्या परिस्थितीमुळे निर्यातक्षम द्राक्ष होतातच, असे नाही. उलट शेतकऱ्याचा खर्च वाढतो.- विलास जाधव, शेतकरी, सोनजांब (ता. दिंडोरी).द्राक्ष बागायतदार शेतकऱ्यांसाठी येणारा काळ अतिशय अवघड आहे. मोठ्या शेतकऱ्यांचे नवीन वाणांकडे वळणे ठीक आहे. परंतु, मध्यम आणि अल्पभूधारक किंवा छोट्या शेतकऱ्यांना येणारा काळ प्रगतीकडे नेईलच, याची शाश्वती वाटत नाही. म्हणून कंपनी आणि विविध मार्गदर्शकांनी शेतकऱ्यांच्या भावनांशी न खेळता योग्य मार्गदर्शन करावे.- प्रकाश कुयटे, शेतकरी, लोणवाडी (ता. निफाड).Sangli Politics : उरुण-ईश्वरपूर नगरपालिकेची निवडणूक सज्ज! नियंत्रण कक्ष सुरू, ईव्हीएम तपासणीसह सर्व तयारी शंभर टक्के पूर्ण!.द्राक्षशेतीची सर्वांत जास्त वाट सल्लागारांनी लावली. कोणतीही डिग्री नाही. स्वतःच्या घरी एकही द्राक्षाचे झाड नाही, तरी द्राक्ष सल्लागार बनतात. यावर काहीतरी निर्बंध असायला हवेत.- इंजि. सागर सानप, संचालक, महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागाईतदार संघ, पुणे (नाशिक विभाग).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.