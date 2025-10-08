Agricultural News : द्राक्ष उत्पादनात २५ ते ३० टक्क्यांनी घट होणार! अतिवृष्टीमुळे छाटणी लांबली, हंगाम एक महिना उशिराने

नाशिक: सर्वच पिकांना अतिवृष्टीचा तडाखा बसलेला असताना द्राक्ष उत्पन्नातही यंदा २५ ते ३० टक्क्यांपर्यंत घट होण्याचा अंदाज कृषीतज्ज्ञांनी वर्तविला आहे. पाऊस अजूनही थांबलेला नसल्याने बागांच्या छाटणीला (डावणी) उशीर झाल्याने द्राक्ष हंगामही साधारणत: एक महिना उशिराने सुरू होईल. .मे पासून सातत्याने पाऊस सुरु असून पिकांना पुरेसा सूर्यप्रकाश मिळालेला नाही. सप्टेंबरमध्ये होणारी द्राक्षबागांची छाटणी अजून पूर्ण झालेली नाही. ऑक्टोबरपर्यंत ही छाटणी चालेल. सततच्या पावसामुळे बागांच्या काड्या परिपक्व झालेल्या नसल्याने प्रतिएकरी १० टनाचे मिळणारे उत्पन्न कमी होईल. सहा ते सात टनापर्यंत त्यांची घसरण होऊ शकते, असा अंदाज अभ्यासकांनी वर्तविला आहे..द्राक्षबागांचे संपूर्ण चित्र स्पष्ट होण्यासाठी अजून एक महिना लागेल. त्यानंतर उत्पन्नावर किती परिणाम झाला, याविषयी अंदाज वर्तविला जाईल. आतापर्यंतच्या पावसाने २५ ते ३० टक्क्यांपर्यंत घट झाली आहे. यापुढेही पाऊस राहिला किंवा हवामान ढगाळ राहिले तर नुकसानीचे प्रमाण वाढेल. उत्पादित होणाऱ्या द्राक्षाची गुणवत्ताही ढासळण्याची शक्यता असते. .एकूण निर्यातीवर याचा परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने शेतकऱ्यांनी आत्तापासूनच त्याची काळजी घेण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. उत्पादक शेतकऱ्यांनी शेतात साचलले पाणी तातडीने बाहेर काढले पाहिजे. जमीन जास्तीत जास्त काळ कोरडी कशी राहील, याचा विचार करावा. तज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली उपाययोजना करण्याचे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे..कांद्याला ‘करपा’चा धोकाअतिवृष्टीमुळे शेतात पाणी साचले आहे. त्यामुळे कांदा पिकावर करपा रोगाचा प्रादुर्भाव वाढण्याची शक्यता आहे. शेतातील पाण्याचा निचरा करून तातडीने आवश्यक रासायनिक औषधांची फवारणी केली पाहिजे. पावसामुळे कांद्याचे बियाणे खराब झाले आहे. कांदा लागवडीवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तविली जाते..Nagpur News:'राष्ट्रवादीकडून संविधान चौकात निदर्शने'; सरन्यायाधीशांवर हल्ल्याचा प्रयत्न करणाऱ्या वकिलास तत्काळ अटक करा.मेपासून सातत्याने पाऊस पडत असल्याने पिकांना पुरेसा सूर्यप्रकाश मिळालेला नाही. परिणामी, द्राक्ष बागांची काडी परिपक्व झालेली नाही. त्याचा उत्पन्नावर निश्चितपणे परिणाम जाणवेल. येत्या महिन्याभरात द्राक्षाचे संपूर्ण चित्र स्पष्ट होईल.- डॉ. राकेश सोनवणे, सहायक प्राध्यापक, कांदा व द्राक्ष संशोधन केंद्र, पिंपळगाव बसवंत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.