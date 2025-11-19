Nashik Grape Production : नाशिकच्या द्राक्ष पॅकेजिंग उद्योगाला अतिवृष्टीचा मोठा फटका; १३० कोटींची उलाढाल ९० कोटींनी घटणार

नाशिक: निर्यात आणि देशांतर्गत व्यापार अशा दोन प्रकारे प्रामुख्याने द्राक्षांची विक्री केली जाते. त्यामुळे साहजिकच द्राक्षांबरोबरच पॅकेजिंग इंडस्ट्रीही बहरत गेली आहे. द्राक्ष पॅकेजिंगसाठी लागणाऱ्या विविध वस्तूंची लक्षात न येणारी मात्र नजरेत भरणारी अशी उलाढाल होते. जिल्ह्यातील निर्यातक्षम व देशांतर्गत पॅकेजिंगसाठी दरवर्षी किमान १३० कोटींपर्यंत होणारी उलाढाल यंदा अतिवृष्टीमुळे द्राक्षच्या झालेल्या नुकसानीमुळे जवळपास ९० कोटींनी घटणार असल्याचे धक्कादायक वास्तव या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी सांगितले..यंदाच्या अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसामुळे जिल्ह्यात द्राक्ष उत्पादनात जवळपास ७० ते ८० टक्के घट येत आहे. केवळ ३०-३५ टक्के माल येणार असल्याने द्राक्ष उत्पादकांसाठी तो जसा मोठा फटका आहे, तसाच द्राक्षांवर अवलंबून असलेल्या इतर घटकांनाही बसेल. पॅकेजिंग इंडस्ट्रीही त्यापैकी एक आहे. निर्यातक्षम द्राक्षांसाठी लागणाऱ्या पॅकेजिंग मटेरियलच्या विक्रीत तब्बल ७० कोटी रुपयांची, तर देशांतर्गत बाजारपेठेत जाणाऱ्या द्राक्षांच्या पॅकिंग मटेरियलच्या विक्रीत २० कोटी रुपयांची घसरण झाली आहे..दोन्ही बाजारपेठांवर दुहेरी फटकादरवर्षी द्राक्ष हंगाम सुरू होताच नाशिक जिल्ह्यातील पॅकेजिंग उद्योग तुफान गतीने सुरू होतो. प्लॅस्टिक क्रेट, बॉक्स, कार्टन, ग्रेप गार्ड पेपर पॅड, पॉलिबॅग, पॅकिंग टेप, स्टिकर्स आदी साहित्याला मोठी मागणी असते. विशेषतः युरोप, मध्य पूर्व, रशिया या बाजारपेठेत द्राक्ष निर्यात वाढली, की पॅकेजिंग उद्योगाला अक्षरशः ‘सोन्याचे दिवस’ येतात. यंदा मात्र द्राक्षांचे उत्पादनच कोसळल्याने या संपूर्ण साखळीत मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. निर्यातदारांकडून मिळणाऱ्या प्राथमिक माहितीनुसार, यंदा निर्यातक्षम द्राक्षांच्या बॉक्सची मागणी अतिशय कमी झाली. अनेक कंपन्यांनी उत्पादनही घटविले आहे..Wakad Hinjewadi News : वाकड, हिंजवडीत अनधिकृत पार्किंगमुळे कोंडी; वाहतूक पोलिसांचे दुर्लक्ष; नागरिकांकडून कारवाईची मागणी!.पॅकेजिंगची एकूण सुमारे ७० कोटी रुपयांची उलाढाल थांबणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नाशिक जिल्ह्यातील पॅकेजिंग क्षेत्र हे द्राक्ष अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा भाग मानले जाते. त्यामुळे या क्षेत्रातील घसरण ही व्यापक आर्थिक समस्येची सुरुवात असल्याची भीती आहे.- किरण पाटील, संचालक, मनगौरी अॅग्रो इंटरनॅशनल प्रा. लि. कंपनी, नाशिकद्राक्ष उत्पादनातील संभाव्य घट लक्षात घेता देशांतर्गत द्राक्षमालाच्या पॅकेजिंग मटेरियलची २० कोटींची उलाढाल ठप्प झाली. हे नुकसान खूपच मोठे आहे.- नंदूशेठ गांगुर्डे, संचालक, साईश्रद्धा ट्रेडर्स, पिंपळगाव बसवंत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.