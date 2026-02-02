नाशिक

Agriculture News : द्राक्षाला 'सुवर्णझळाळी'! दराने गाठली शंभरी, पण बागांमध्ये द्राक्षच मिळेनात

Unseasonal Rains Hit Grape Production in Nashik : द्राक्ष हंगामाला सुरुवात झाली असली तरी पावसामुळे उत्पादन घटल्याने बाजारात आवक कमी आहे. परिणामी, द्राक्षांच्या दराने उच्चांकी पातळी ओलांडली असून निर्यातक्षम द्राक्ष १५० ते १८० रुपयांपर्यंत विकली जात आहेत.
एस. डी. आहिरे ः सकाळ वृत्तसेवा
पिंपळगाव बसवंत: निसर्गाच्या तडाख्याने यंदा द्राक्षे खायला काय, बघायलासुद्धा मिळणार नाहीत... अशी स्थिती होणार असल्याचे बोलले जात होते. त्याचा प्रत्यय आता यायला लागला आहे. अवघे तीस टक्के उत्पादन येणे दृष्टिपथात असल्याने मागणीच्या तुलनेत पुरवठा कमी होत असल्याने द्राक्षांचे दर कधी नव्हे एवढे कडाडले आहेत.

