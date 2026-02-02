Agriculture News : द्राक्षाला 'सुवर्णझळाळी'! दराने गाठली शंभरी, पण बागांमध्ये द्राक्षच मिळेनात

पिंपळगाव बसवंत: निसर्गाच्या तडाख्याने यंदा द्राक्षे खायला काय, बघायलासुद्धा मिळणार नाहीत... अशी स्थिती होणार असल्याचे बोलले जात होते. त्याचा प्रत्यय आता यायला लागला आहे. अवघे तीस टक्के उत्पादन येणे दृष्टिपथात असल्याने मागणीच्या तुलनेत पुरवठा कमी होत असल्याने द्राक्षांचे दर कधी नव्हे एवढे कडाडले आहेत. .देशांतर्गत स्थानिक द्राक्षांना शंभर रुपये, तर निर्यातक्षम द्राक्षाला १७० रुपये प्रतिकिलो असा सार्वकालिक उच्चांकी दराचा गोडवा मिळत आहे. दराने शंभरी गाठली असली तरी बागेतील वेलींना द्राक्षांचे घड नसल्याने ही दरवाढ शेतकऱ्यांना फारशी लाभदायी दिसत नाही..जानेवारी महिना उजाडताच निफाड तालुक्यात खवैय्यासाठी जिभेवर गोड, रसाळ चव पेरणाऱ्या द्राक्ष हंगामाचा श्रीगणेशा होता. यंदाचे वर्ष शेतकऱ्यांची कसोटी पाहणारे ठरले. सलग सात महिने पावसामुळे बहुतांश द्राक्षबागा यंदा बहरल्याच नाही. सरासरी ७० टक्के बागा द्राक्षविनाच आहेत. त्याचा परिणाम हंगामावर स्पष्ट दिसतो आहे. महिनाभर उशिराने द्राक्ष हंगामाचा पडदा बाजूला सरकला आहे..उत्पादन कमी निघत असल्याने द्राक्षाच्या बाजारभावाला जणू सोन्याची झळाळी आली आहे, पण बागेत द्राक्षच नाहीत. मागणीपेक्षा पुरवठा कमी झाल्याने द्राक्षाच्या दराला सुवर्णझळाळी आली आहे. पण पावसाच्या तडाख्याने बागा मोठ्या प्रमाणात वांझोट्या राहिल्या. त्यामुळे दरात तेजी असली तरी बागांमध्ये द्राक्षच शिल्लक नसल्याचे दिसत आहे. सोनाका, थॉमसन, सुधाकर वाणांचे दर शंभर ते १२० रुपये किलोपर्यंत पोचले आहेत. .आईच्या डोळ्यांतून अश्रू! समोर उभा असलेला मुलगा हरवला, हृदयस्पर्शी मिलाफ, मुलगा दिसताच आईने घट्ट मिठी मारली!.निर्यातीला फ्लेम,काळ्या रंगाची द्राक्षांचे दर १५० ते १८० रुपये पर्यत झेपावले आहे. व्यापाऱ्यांकडून या दराने द्राक्षांचे सौदे सुरू आहेत. एवढा आकर्षक भाव असून बागेत द्राक्ष नसल्याने शेतकरी हतबल आहेत. गुजरात, दिल्ली, पंजाब येथे नाशिक जिल्ह्यातून दररोज १५० टन द्राक्ष पोहचत आहे..मागणी असूनही द्राक्षच नसल्याने पुरवठा करता येत नाही. त्याचा परिणाम दरात मोठी उसळी आली आहे. ही तेजी कायम असल्याने शेतकऱ्यांनी घाई न करता द्राक्ष परिपक्व होऊ द्यावी.- संतोष निकम, द्राक्ष व्यापारी, पिंपळगाव बसवंत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.