Nashik Grapes : द्राक्ष उत्पादकांना मोठा फटका! अतिवृष्टीमुळे निर्यातीत तब्बल ५० टक्क्यांपर्यंत घट होण्याची शक्यता

नाशिक: अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसामुळे यंदा भारतीय द्राक्षांच्या निर्यातीत तब्बल ५० टक्क्यांपर्यंत घट होण्याची शक्यता निर्यातदारांनी व्यक्त केली आहे. उत्पादन घटल्याने निर्यातक्षम द्राक्षांचे दर तेजीतच राहणार असले, तरी भारतीय बाजारपेठेला दक्षिण आफ्रिका, पेरू आणि चिली या देशांचे आव्हान यंदाही कायम राहील..कोल्ड स्टोअरेज ठप्प, निर्यातदारांचा अडथळाआगाप छाटणी झालेल्या द्राक्षांची निर्यात सुरू झाली असली, तरी कमी उत्पादन आणि वाढलेला वाहतूक खर्च यामुळे अनेक निर्यातदारांनी आपले काम थांबवले आहे. परिणामी, सर्वाधिक निर्यातक्षम द्राक्ष उत्पादक निफाड व दिंडोरी तालुक्यातील कोकणगाव, साकोरे (मिग), पिंपळगाव बसवंत, ओझर, निफाड, शिरसगाव, दावचवाडी, मोहाडी, पालखेड बंधारा या परिसरातील ३० ते ३५ कोल्ड स्टोअरेज अद्याप बंदच आहेत. निफाड आणि दिंडोरी तालुक्यातील ७० ते ७५ कोल्ड स्टोअरेजपैकी फक्त सातच स्टोअरेज कार्यरत असल्याचे चित्र आहे. परिणामी, कोट्यवधी रुपयांचे परकीय चलन देशात येण्याचा प्रवाह ठप्प झाला आहे..तिहेरी आव्हानदर तेजीत असले, तरी वाहतूक खर्च वाढल्याने निर्यातदारांना नफा टिकविणे कठीण झाले आहे. उत्पादनात घट, वाहतुकीचा भार आणि आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा या तिहेरी आव्हानांमुळे भारतीय द्राक्ष निर्यातीसमोर कठीण काळ उभा राहिला आहे..मागील वर्षी १३ हजार कंटेनरच्या आसपास द्राक्ष निर्यात झाली होती. यंदा मात्र ३० ते ४० टक्के घट संभवते. परिणामी, द्राक्ष उत्पादकांना त्याचा मोठा फटका बसणार आहे. येत्या काही दिवसांत याबाबतचे चित्र स्पष्ट होईलच.- विलास शिंदे, अध्यक्ष, सह्याद्री फार्म प्रोड्युसर कंपनी.यंदा द्राक्षाचे उत्पादन घटले आहे. अजून काही दिवसांत किती उत्पादन येईल, याचा अंदाज नसल्याने रशियासह युरोपियन देशांकडून येणाऱ्या ऑर्डर स्वीकारण्याचे धाडस निर्यातदार करीत नाही. ऑर्डरनुसार माल पाठविण्यास अडचण आल्यास दंड भरावा लागतो.- लक्ष्मण सावळकर, संस्थापक संचालक, मॅग्नस फार्म फ्रेश लि..यंदा अनेक भागात द्राक्ष तयार होण्यास अडचणी आल्या आहेत. त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांचे परकीय चलन थांबणार आहे. अमेरिकेने वाढविलेल्या ३० ते ४० टक्के शुल्कामुळे यंदा किती निर्यातदार द्राक्ष खरेदी करतील, याबाबत साशंकता आहे.- किशोर क्षीरसागर, संचालक, चैतन्य ॲग्रो प्रोसेसिंग कंपनी.द्राक्ष इतिहासातील अतिशय खडतर हंगाम आहे. युरोपवारी होणे अवघड आहे. पावसाच्या अस्मानी संकटानंतर पडणाऱ्या दवामुळे अनेक प्लॉट फुलोऱ्यात कुजले व सडले आहेत. त्यामुळे अतोनात नुकसान झाले आहे.- अनिल चितळकर, निर्यातदार, फ्रेश मॉन्ट एक्सो., नाशिक.