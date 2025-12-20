Nashik Kumbh Mela : कुंभमेळ्यासाठी घाटांचे होणार 'जिओ टॅगिंग'; गर्दी नियोजनासाठी प्रशासनाचा नवा मास्टर प्लॅन

नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथे येणाऱ्या भाविकांसाठी नवीन घाट तयार केले जाणार आहेत. त्यांचा आराखडा त्वरित सादर करण्याच्या सूचना कुंभमेळा प्राधिकरण आयुक्त शेखर सिंह यांनी दिल्या. .कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने घाटांशी संबंधित नियोजनासंदर्भात शुक्रवारी (ता. १९) झालेल्या बैठकीत आयुक्त सिंह बोलत होते. जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता राजेश गोवर्धने, कार्यकारी अभियंता सोनल शहाणे, पोलिस उपायुक्त मोनिका राऊत, किशोर काळे, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे कार्यकारी अभियंता विजयकुमार कोळी, सहायक पोलिस आयुक्त अद्विता शिंदे, तांत्रिक सहायक व्ही. जी. महाले, महापालिकेचे शहर अभियंता संजय अग्रवाल उपस्थित होते..आयुक्त सिंह म्हणाले, की जलसंपदा विभाग, पोलिस विभाग, महापालिका, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांनी एकत्रितपणे घाटांची पाहणी करावी. पाहणीदरम्यान घाटांचे नामकरण व अंतिम यादी निश्चित करावी. वापरायोग्य घाट व त्यांची लांबी, क्षेत्रफळ, प्रत्येक घाटाची वहन क्षमता, प्रत्येक व्यक्तीची घाटांवर थांबण्याची किमान वेळ, त्यासाठीची गणना पद्धत व सूत्र निश्चित करण्याची सूचना त्यांनी केली..Mumbai: ठाणे-सीएसएमटी प्रवास होणार सोपा! सायन उड्डाणपुलाला समांतर दोन पदरी पूल बांधणार; नवीन मार्ग कसा असणार?.बैठकीतील महत्त्वाच्या सूचनाघाटांचे क्षेत्रफळ व जिओ टॅग लोकेशन निश्चित असावेघाटांची वहन क्षमता, घाटांकडे येणाऱ्या मार्गावरील गर्दीचे नियोजनघाटांवर नागरिक व अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींची प्रवेश व्यवस्थावाहनतळ व्यवस्था गरजेचीआपत्कालीन काळात सुरक्षेच्या दृष्टीने केलेल्या उपाययोजना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.