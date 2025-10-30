नाशिक

Nashik News : आनंदाची बातमी! नाशिकच्या भूजल पातळीत ६.८ मीटरची विक्रमी वाढ; उन्हाळ्यात टंचाई नाही

Continuous Rainfall Boosts Groundwater Levels in Nashik : नाशिक जिल्ह्यात सातत्याने झालेल्या पावसामुळे विहिरी, तलाव आणि बंधारे पाण्याने तुडुंब भरले असून भूजल पातळीत लक्षणीय वाढ झाली आहे.
नाशिक: जिल्ह्यात सहा महिन्यांपासून सातत्याने पाऊस पडत असल्यामुळे पाच वर्षांच्या तुलनेत जिल्ह्याच्या भूजल पातळीत तब्बल ६.८ मीटरने वाढ झाली आहे. विशेष म्हणजे दुष्काळग्रस्त आणि सर्वाधिक पाऊस असलेल्या तालुक्यांमध्येही कमी-अधिक प्रमाणात वाढ झाल्याने उन्हाळ्यात पाणीटंचाईची समस्या भेडसावणार नाही, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

