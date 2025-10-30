Nashik News : आनंदाची बातमी! नाशिकच्या भूजल पातळीत ६.८ मीटरची विक्रमी वाढ; उन्हाळ्यात टंचाई नाही

नाशिक: जिल्ह्यात सहा महिन्यांपासून सातत्याने पाऊस पडत असल्यामुळे पाच वर्षांच्या तुलनेत जिल्ह्याच्या भूजल पातळीत तब्बल ६.८ मीटरने वाढ झाली आहे. विशेष म्हणजे दुष्काळग्रस्त आणि सर्वाधिक पाऊस असलेल्या तालुक्यांमध्येही कमी-अधिक प्रमाणात वाढ झाल्याने उन्हाळ्यात पाणीटंचाईची समस्या भेडसावणार नाही, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे..भूजल सर्वेक्षण विभागाचा सप्टेंबर २०२५ मधील अहवाल नुकताच प्राप्त झाला आहे. त्यानुसार जिल्ह्याच्या भूजल पातळीत एकूण ६.८ मीटरने वाढ नोंदवण्यात आली आहे. यात देवळा तालुक्यात सर्वाधिक ०.९० मीटर, सिन्नरमध्ये ०.७२ मीटर आणि बागलाणमध्ये ०.६२ मीटर वाढ झाल्याचे दिसून येते. पाच वर्षांची सरासरी विचारात घेऊन यंदा सप्टेंबरमध्ये झालेल्या भूजल पातळीतील वाढीची तुलना भूजल सर्वेक्षण विभागाने केली आहे. .या आधारावरच उन्हाळ्यात पाणीटंचाई फारशी जाणवणार नाही, असा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. विशेषतः सिन्नर, येवला, नांदगाव, मालेगाव, चांदवड, देवळा, कळवण, दिंडोरी या तालुक्यांत सरासरीपेक्षा दुप्पट पाऊस झाला आहे. पाच वर्षांत सप्टेंबरची भूजल पातळी सरासरी २.७४ मीटर इतकी होती..‘रब्बी’वर परिणाम होण्याची शक्यता कमीऑक्टोबर संपत आला तरीही अजून पाऊस थांबलेला नाही. यामुळे खरीप पिके शेतकऱ्यांच्या हातातून गेली असून, जिल्ह्यात साधारणतः तीन लाख हेक्टरवरील विविध पिकांचे नुकसान झाल्याचे कृषी विभागाच्या पाहणी अहवालातून स्पष्ट होते. .खरिपाचा हंगाम हातातून गेल्यानंतर आता शेतकरी रब्बीवर सर्वाधिक भर देतील. या काळात विहिरी, तलाव, बंधारे व धरणांमधून पाण्याचा उपसा वाढेल. यामुळे भूजल पातळी काहीशी खालावेल, पण तीव्र पाणीटंचाई भासण्याची शक्यता कमीच असल्याचे सांगण्यात येते..Ajit Pawar : अजित पवारांच्या बनावट पत्रावर सुचविली एक कोटीची कामे; जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांना दिलेल्या पत्रावर बनावट स्वाक्षरी!.जिल्ह्यात सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस झाला. सप्टेंबरमध्ये जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमधील भूजल पातळी तपासली. त्यानुसार यंदा सर्वच तालुक्यांतील पातळी वाढली आहे. त्यामुळे उन्हाळ्यात पाणीटंचाई भासणार नाही, असा विश्वास वाटतो.- किरण कांबळे, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, नाशिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.