Nashik Crime : ५० लाखांची लाच मागितली! नाशिकच्या सेंट्रल जीएसटी अधीक्षकाला सीबीआय कडून अटक, तात्काळ निलंबित

Bribery Allegations Against Nashik GST Superintendent : हरिप्रकाश शर्मा यांना उद्योजकाकडून ५० लाखांची लाच मागितल्याप्रकरणी पुणे येथील सीबीआय पथकाने पाच लाख रुपये स्वीकारताना अटक केली. या गंभीर आरोपांनंतर त्याला तात्काळ निलंबित करण्यात आले आहे.
sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: उद्योजकाकडून ५० लाखांची लाच मागत २२ लाखांत तडजोड करून पाच लाख रुपये स्वीकारल्याप्रकरणी नाशिकच्या सेंट्रल जीएसटी अधीक्षकाला निलंबित करण्यात आले आहे. त्याच्या बँक खाते व मालमत्तेची चौकशी सुरू आहे.

