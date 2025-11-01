नाशिक

Book Price Hike : ज्ञानदानावर 'जीएसटी'चा घाला! कागदावरील १८% करांमुळे पुस्तके २० टक्क्यांनी महागणार

GST hike on paper increases book production cost : केंद्र सरकारने २२ सप्टेंबरपासून पुस्तक निर्मितीसाठी लागणाऱ्या कागदावरील वस्तू आणि सेवा कर (GST) १२ टक्क्यांवरून १८ टक्के केल्यामुळे, पुस्तकांच्या किमतीत २० ते २५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
नाशिक: ज्ञानदानाचे महत्त्वाचे काम करणारी पुस्तके ही चैनीची वस्तू नसली तरी, केंद्र सरकारने (ता.२२) सप्टेंबरपासून नव्याने लागू केलेल्या वस्तू आणि सेवा करात पुस्तक निर्मितीसाठी लागणाऱ्या कागदावरील जीएसटी हा १२ वरून १८ टक्के करण्यात आल्याने प्रकाशकांकडून पुस्तकांच्या किमती २० ते २५ टक्क्यांनी वाढविण्यात आल्या आहेत.

