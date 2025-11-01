Book Price Hike : ज्ञानदानावर 'जीएसटी'चा घाला! कागदावरील १८% करांमुळे पुस्तके २० टक्क्यांनी महागणार

नाशिक: ज्ञानदानाचे महत्त्वाचे काम करणारी पुस्तके ही चैनीची वस्तू नसली तरी, केंद्र सरकारने (ता.२२) सप्टेंबरपासून नव्याने लागू केलेल्या वस्तू आणि सेवा करात पुस्तक निर्मितीसाठी लागणाऱ्या कागदावरील जीएसटी हा १२ वरून १८ टक्के करण्यात आल्याने प्रकाशकांकडून पुस्तकांच्या किमती २० ते २५ टक्क्यांनी वाढविण्यात आल्या आहेत. .पूर्वी दोनशे रुपयांना मिळणारे पुस्तक आता वाचकांना २२५ रुपयांना मिळणार आहे. या जीएसटी वाढीचा फटका आता पुस्तक विश्र्वासालाही बसला आहे. या वाढीव दरामुळे वाचन संस्कृतीला काहीसा फटका बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..पुस्तकांच्या कागदावरील कर वाढल्याने छपाई खर्चात वाढ झाली आहे. सहा टक्के वाढीव करामुळे परिणामी वाचकांना पुस्तकांसाठी सुमारे २० ते २५ टक्के अतिरिक्त पैसे मोजावे लागत आहेत. हा खर्च प्रकाशक करू शकत नसल्याने वाचकांनाच जादा शुल्क मोजावे लागणार आहे. येत्या काळात या दरवाढीचे परिणाम दिसणार असल्याचा अंदाज प्रकाशन क्षेत्राकडून वर्तविण्यात येत आहे. केंद्राने सप्टेंबरमध्ये अनेक वस्तुवरील जीएसटी कमी केला होता. .मात्र, ही वाढ झाल्यानंतर पहिल्या टप्प्यात दिवाळी अंकांची छपाई सुरू होती. त्या पार्श्वभूमीवर आधीच कागदाची खरेदी झाल्याने अंक खरेदी करताना त्याची झळ वाचकांना बसली नाही. आता आगामी काळात छापण्यात येणाऱ्या पुस्तकांचे निर्मिती मूल्य वाढणार असल्याने दीड रुपयांच्या आसपास असणारा कागदाचा खर्च दोन रुपयांनी वाढणार आहे..पुस्तके चैनीची वस्तू नसल्याने त्यावर जीएसटीमध्ये वाढ करणे योग्य नाही. असे मत वाचक, प्रकाशकांचे आहे. आधीच वाचन संस्कृती कमी होत असताना नवी जीएसटी प्रणाली लागू झाल्यानंतर कागद खरेदी करणाऱ्या प्रकाशकांना अतिरिक्त फटका सोसावा लागत आहे. कागद खरेदीपासून छपाई प्रक्रियेत प्रत्येक टप्प्यावर जीएसटी आकारल्याने हे प्रकाशकांना परवडणारे नाही..श्रीमंतीचा दिखावा की कलाकृतीचा संदेश? शुद्ध सोन्यापासून घडवलेल्या 'टॉयलेट'ची जगात चर्चा, ट्रम्प यांना देऊ केले होते Toilet; किती किंमत?.संघटनेच्या वतीने आम्ही शासन दरबारी निवेदन दिले आहे. पण, यावर शासनाच्या कोणताही प्रतिसाद मिळत नसल्याने पुस्तकांच्या किमती वाढविण्याशिवाय काहीच पर्याय नाही.-विलास पोतदार, अध्यक्ष, अखिल भारतीय मराठी प्रकाशक संघ, नाशिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.