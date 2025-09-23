Nashik News : जीएसटी दर कपातीमुळे बाजारपेठेत चैतन्य; दसऱ्याला कोट्यवधींची उलाढाल अपेक्षित

नाशिक: घटस्थापनेपासून (ता.२२) वस्तू व सेवा करानुसार (जीएसटी) नवीन दर लागू झाले आहेत. या नव्या बदलामुळे इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंसह खाद्यपदार्थांच्या दरात घट झाली आहे, तसेच वाहनांच्या किंमतीही कमी झाल्या आहेत. त्यामुळे ग्राहकांची खरेदीला पसंती मिळत असल्याने बाजारपेठेत चैतन्य निर्माण झाले आहे..केंद्र सरकारने जीएसटीची पुनर्रचना केली आहे. या पुनर्रचनेत १२ आणि २८ टक्क्यांचा स्लॅब रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता केवळ ५ व १८ टक्क्यांचा कराचा स्लॅब असणार आहे. हे बदल करताना ९९ टक्के वस्तूंचा समावेश हा पाच टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये झाला आहे. तर २८ टक्क्यांच्या वस्तूंच्या करात थेट दहा टक्के सवलत मिळणार आहे. .विशेष म्हणजे या बदलामध्ये पनीर व दुग्धजन्य पदार्थ, ३३ जीवनावश्यक वस्तू तसेच शैक्षणिक साहित्यावरील कर शून्य करण्यात आला आहे. ऑटोमोबाईल क्षेत्र, ४३ इंच वरील टीव्ही आणि एसीचे दर कमी झाले आहेत..शासनाच्या आदेशानुसार सोमवारपासून (ता.२२) जीएसटी करातील बदल लागू झाले आहेत. त्यानुसार सर्वच व्यापारी व व्यावसायिकांनी या बदलानुसार ग्राहकांना थेट फायदा देण्यास सुरवात केली आहे. विविध वस्तूंचे दर कमी झाल्याने ग्राहकदेखील आता खरेदीकडे वळले आहेत. त्यामुळे बाजारपेठेत चैतन्य निर्माण झाले आहे..Ambabai Temple Lighting : अंबाबाई मंदिरात १७०० ते १८९६ या कालखंडातील नवरात्रोत्सवात विद्युत रोषणाई कशी असायची? आजही परंपरा तशीच; काय आहे महत्व.दसऱ्याला उलाढाल वाढणारजीएसटी बदलामुळे ऑटोमोबाईल आणि इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्राला ''बूस्ट'' मिळाला आहे. जीएसटी दर बदलाच्या पहिल्याच दिवशी ग्राहकांनी बाजारपेठेत येऊन बदललेल्या दरांची माहिती करून घेतली. काही जणांनी माहिती घेत आतापासूनच बुकिंग केली असून दसऱ्याच्या मुहूर्तावर वस्तू घरी नेण्याचा मानस व्यक्त केला आहे. त्यामुळे यंदाच्या दसऱ्याला बाजारपेठेत कोट्यवधींची उलाढाल होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.