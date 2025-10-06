Dada Bhuse : नाशिकच्या पालकमंत्रिपदाचा वाद आता ट्रम्प यांच्याकडे न्यावा लागेल: मंत्री दादा भुसे यांचा मिश्किल टोला

नाशिक: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी रविवारी (ता. ५) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांबरोबर बंद दाराआड चर्चा केली. त्यास अनुषंगून जिल्ह्याच्या पालकमंत्रिपदाविषयी चर्चा झाली का, असा प्रश्न शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांना विचारला असता त्यांनी अत्यंत मिश्किल शब्दांत उत्तर दिले. ‘नाशिकच्या पालकमंत्रिपदाचा वाद आता डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे न्यावा लागेल’ अशा मार्मिक शब्दांत त्यांनी आपली भावना व्यक्त केली. .उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व मंत्री भुसे हे रविवारी (ता. ५) नाशिकला होते. मंत्री भुसे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. महापालिका, जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी रविवारी कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन केले. प्रत्येक पक्षाला विस्तार करण्याचा अधिकार आहे. उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी आदेश दिल्यास शिवसेना स्वतंत्र निवडणुका लढवेल. पक्षाने सर्व जागा लढविण्याची तयारी केली असल्याचे मंत्री भुसे यांनी सांगितले..राज्यासह नाशिक जिल्ह्यात अतिवृष्टीने मोठे नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांना मदत करण्याचे शासनाने जाहीर केले. ही मदत दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्याचे नियोजन असल्याचे मंत्री भुसे यांनी सांगितले. .अपघात झालाय, तिघे गेलेत, चौघे ऑक्सिजनवर; शिंदेंच्या नावे माजी आमदाराला कॉल, फोन पेवर मागितले पैसे.जिल्ह्यात पाच मंत्री असूनही पालकमंत्रिपद जाहीर होत नसल्याने प्रशासकीयदृष्ट्या अडचणीचे ठरते. निधी नियोजनाचा विषय थेट उपमुख्यमंत्री अजित पवारांपर्यंत पोहोचतो. या पार्श्वभूमीवर मंत्री भुसे यांना पालकमंत्रिपदाविषयी विचारले असता, त्यांनी हा प्रश्न आता डोनाल्ड ट्रम्पच सोडवतील, असा टोला भाजपला लगावला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.