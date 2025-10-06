नाशिक

Dada Bhuse : नाशिकच्या पालकमंत्रिपदाचा वाद आता ट्रम्प यांच्याकडे न्यावा लागेल: मंत्री दादा भुसे यांचा मिश्किल टोला

Donald Trump Must Solve Nashik's Guardian Minister Issue : शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना नाशिकच्या पालकमंत्रिपदाच्या वादावर मार्मिक शब्दांत प्रतिक्रिया दिली. 'हा वाद आता डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे न्यावा लागेल,' असे मिश्किल उत्तर त्यांनी दिले.
Dada Bhuse

Dada Bhuse

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी रविवारी (ता. ५) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांबरोबर बंद दाराआड चर्चा केली. त्यास अनुषंगून जिल्ह्याच्या पालकमंत्रिपदाविषयी चर्चा झाली का, असा प्रश्‍न शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांना विचारला असता त्यांनी अत्यंत मिश्‍किल शब्दांत उत्तर दिले. ‘नाशिकच्या पालकमंत्रिपदाचा वाद आता डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे न्यावा लागेल’ अशा मार्मिक शब्दांत त्यांनी आपली भावना व्यक्त केली.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Nashik
Donald Trump
maharashtra
political
Education minister
Eknath Shinde
dada bhuse
Guardian Minister
CM Devendra Fadnavis
Amit Shah

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com